Chaos auf der A 1 nach LKW-Unfall: Stundenlange Sperre

Nahe St. Pölten

Chaos auf der A 1 nach LKW-Unfall: Stundenlange Sperre

17.02.26, 14:08
Nach einem Lkw-Unfall am Dienstag in der Früh ist die Westautobahn (A1) nahe St. Pölten etwa fünf Stunden lang blockiert gewesen.  

ÖAMTC-Angaben zufolge war auf der Richtungsfahrbahn Salzburg ein Sattelschlepper umgestürzt. Verkehrsbehinderungen mit Staus waren die Folge. Gegen 13.30 Uhr wurden zwei Fahrstreifen wieder freigegeben.

Das Schwerfahrzeug war einem Asfinag-Sprecher zufolge im Laufe des Vormittags aufgestellt worden. In der Folge mussten beschädigte Betonleitwände wieder eingerichtet werden. Der Sattelschlepper hatte Rundeisen befördert. Für den Abtransport wurde ein Tieflader angefordert.

Der Lkw war einem ÖAMTC-Sprecher zufolge nach dem Unfall gegen 8.30 Uhr zwischen Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten) und dem Knoten St. Pölten quer über der Fahrbahn gelegen. Die Sperre war die Folge. Auch in Richtung Wien war eine Spur nicht benützbar.

