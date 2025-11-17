Alles zu oe24VIP
Erika Eleniak
© Getty Images

Neuer Look

Volltätowiert! "Baywatch"-Ikone Eleniak ist kaum wiederzuerkennen

17.11.25, 10:20
In den ersten Staffeln von "Baywatch" war sie ein großer Star.

Sie hat schon viele Stationen im Leben durchgemacht: Schauspielerin Erika Eleniak (56) wurde in der Rolle der Shauni McClain bei " Baywatch " zum Star. 

Veränderung

Erika war damals in der Rolle der süßen, scheuen Blondine zu sehen. Doch diese Zeiten sind vorbei. Erika Eleniak ist jetzt eine ganz andere, hat optisch eine totale Veränderung durchgemacht. Mittlerweile sind ihre Arme und Hände voller bunter Tattoos.

"Ich liebe Tattoos"

Ein längerer Prozess, wie sie in einem Podcast sagte. Denn das erste ließ sie sich  schon Anfang der 1990er  stechen. "Ich liebe Tattoos. Ich liebe es, dass mein Körper eine Leinwand ist, auf dem ich meine Geschichten erzählen kann", so Eleniak gegenüber "Still Here Hollywood".

Der Moderator der Sendung gibt (ungefragt) seine Meinung preis: Nämlich, dass er findet, sie sei schon schön genug gewesen, auch ohne Tattoos.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

