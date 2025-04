Biker (31) stürzt und stirbt im Spital

Trotz rascher notärztlicher Versorgung und Verlegung ins Krankenhaus nach Graz verstarb ein junger Motorradfahrer im Krankenhaus.

Steiermark. Am Sonntagnachmittag verunglückte ein 31-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Voitsberg auf der L314 bei Ligist (Bezirk Voitsberg) tödlich. Gegen 15:15 Uhr kam er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers zu Sturz.

Der Mann trug einen Helm. Der Biker zog sich bei dem Sturz trotzdem schwere Verletzungen am Kopf zu. Nach der notärztlichen Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde das Unfallopfer in künstlichen Tiefschlaf versetzt und per Rettungshubschrauber C 12 in das Landeskrankenhaus Graz gebracht, wo er wenig später an den Folgen seiner Verletzungen verstarb.

Fremdverschulden wird laut Zeugen - die bestätigen, dass keine weiteren Verkehrsteilnehmer in den Unfall involviert waren - ausgeschlossen.

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und ordnete die Freigabe des Leichnams an. Ein Kriseninterventionsteam betreut die Angehörigen.