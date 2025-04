Schock-Szene in Wien: Auto steht in Flammen, Tank platzt auf

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Wien. Am Ostersonntag um 10.40 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Wien zu einem brennenden Pkw in der Schwaigergasse im 21. Bezirk (Floridsdorf) gerufen. Beim Eintreffen stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Mit zwei Löschleitungen wurde das Feuer bekämpft, anschließend kam Löschschaum zum Einsatz, um den Brand vollständig zu löschen.

© Stadt Wien | Feuerwehr ×

Während des Einsatzes platzte der vollgefüllte Benzintank des Fahrzeugs, wodurch sich ein gefährliches Wasser-Benzin-Gemisch über rund 100 Meter der Fahrbahn verteilte. Um eine Umweltgefährdung zu verhindern, wurde ein nahegelegener Kanaleinlauf provisorisch abgedichtet. Das ausgelaufene Gemisch wurde mithilfe von Bindemittel gebunden.

Für die anschließende Fahrbahnreinigung wurde die MA 48 (Straßenreinigung) verständigt. Da vom ausgebrannten Pkw mehrere scharfkantige Blechteile abstanden und somit eine Verletzungsgefahr bestand, wurde das Fahrzeug von der Feuerwehr selbst abgeschleppt. Der Einsatz dauerte insgesamt drei Stunden, es waren 17 Feuerwehrleute mit fünf Fahrzeugen beteiligt. Berichte über Verletzte gibt es keine.