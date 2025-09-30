Marko über Verstappen-Coup: "Das schafft kein anderer"

Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko zeigte sich "schwer beeindruckt" von Max Verstappens Nürburgring-Abstecher im GT3-Ferrari. Am Sonntag (14 Uhr/ServusTV) soll der Noch-Weltmeister in Singapur seine Aufholjagd in der Formel-1-WM fortsetzen.

Via Livestream verfolgte Marko letzten Samstag Verstappens Langstrecken-Debüt auf der legendären Nordschleife und dessen Sieg mit Partner Chris Lulham: "Unglaublich, wie Max das gemacht hat. Allein der Start und die erste Kurve, wie er den beiden vor ihm vorgefahren ist, das war wieder einmal Verstappen-like. Das schafft kein anderer."

Er war "beeindruckt, aber nicht überrascht", so Marko im oe24-Talk. "Eine Minute hat er dem Zweiten gegeben ..." Dass der viermalige F1-Weltmeister mit Experten-Lob überhäuft wurde, kostet Mentor Marko ein Achselzucken: "Im Formel-1-Auto macht er das ja auch."

"Zu meiner Zeit ist man auch alles gefahren"

Das Argument, dass sich Verstappen voll auf die Formel 1 konzentrieren sollte, zählt für Marko nicht: "Max ist einfach ein fanatischer Rennfahrer und nützt jede Gelegenheit. Das taugt ihm einfach. Zu meiner Zeit ist man auch alles gefahren." Marko selbst gewann neben seiner Formel-1-Karriere z. B. 1971 den 24-Stunden-Klassiker in Le Mans.

Einen Traum, den sich Max Verstappen (27) auch erfüllen will - vielleicht sogar gemeinsam mit seinem Vater, dem ehemaligen F1-Piloten Jos Verstappen (53). "Jos bleibt durch Rallyerennen in Übung", weiß Marko. "Da ist er sehr schnell unterwegs. Wenn Max mit der Formel 1 aufhört kann ich mir das sehr gut vorstellen."

Bis dahin darf sein Top-Pilot, so Red-Bull-Mastermind Marko, weiter am Nürburgring Praxis sammeln, "wenn es die Formel-1-Meisterschaft erlaubt."

Ab Freitag (1. Freies Training in Singapur ab 11.30 Uhr/ServusTV & Sky live) heißt es aber wieder: Volle Konzentration auf die Formel 1! Mit Siegen in Monza und Baku ließ Verstappen seinen Rückstand gegenüber Leader Oscar Piastri (McLaren) auf 69 Punkte schrumpfen. Gelingt jetzt auch noch ein Sieg auf dem Stadtkurs von Singapur, wo Verstappen bisher noch nie gewonnen hat, hält Marko sogar die "größte Aufholjagd aller Zeiten" für möglich: "Mit dem Sieg in Baku ist die Hoffnung (die er schon aufgegeben hatte, d. Red.) wiederbelebt worden."