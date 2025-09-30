Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Marko Verstappen
© GEPA

F1-Insider

Marko über Verstappen-Coup: "Das schafft kein anderer"

Von
30.09.25, 07:30
Teilen

Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko zeigte sich "schwer beeindruckt" von Max Verstappens Nürburgring-Abstecher im GT3-Ferrari. Am Sonntag (14 Uhr/ServusTV) soll der Noch-Weltmeister in Singapur seine Aufholjagd in der Formel-1-WM fortsetzen.

Via Livestream verfolgte Marko letzten Samstag Verstappens Langstrecken-Debüt auf der legendären Nordschleife und dessen Sieg mit Partner Chris Lulham: "Unglaublich, wie Max das gemacht hat. Allein der Start und die erste Kurve, wie er den beiden vor ihm vorgefahren ist, das war wieder einmal Verstappen-like. Das schafft kein anderer."

Er war "beeindruckt, aber nicht überrascht", so Marko im oe24-Talk. "Eine Minute hat er dem Zweiten gegeben ..." Dass der viermalige F1-Weltmeister mit Experten-Lob überhäuft wurde, kostet Mentor Marko ein Achselzucken: "Im Formel-1-Auto macht er das ja auch."

"Zu meiner Zeit ist man auch alles gefahren"

Das Argument, dass sich Verstappen voll auf die Formel 1 konzentrieren sollte, zählt für Marko nicht: "Max ist einfach ein fanatischer Rennfahrer und nützt jede Gelegenheit. Das taugt ihm einfach. Zu meiner Zeit ist man auch alles gefahren." Marko selbst gewann neben seiner Formel-1-Karriere z. B. 1971 den 24-Stunden-Klassiker in Le Mans. 

Einen Traum, den sich Max Verstappen (27) auch erfüllen will - vielleicht sogar gemeinsam mit seinem Vater, dem ehemaligen F1-Piloten Jos Verstappen (53). "Jos bleibt durch Rallyerennen in Übung", weiß Marko. "Da ist er sehr schnell unterwegs. Wenn Max mit der Formel 1 aufhört kann ich mir das sehr gut vorstellen."

Bis dahin darf sein Top-Pilot, so Red-Bull-Mastermind Marko, weiter am Nürburgring Praxis sammeln, "wenn es die Formel-1-Meisterschaft erlaubt."

Ab Freitag (1. Freies Training in Singapur ab 11.30 Uhr/ServusTV & Sky live) heißt es aber wieder: Volle Konzentration auf die Formel 1! Mit Siegen in Monza und Baku ließ Verstappen seinen Rückstand gegenüber Leader Oscar Piastri (McLaren) auf 69 Punkte schrumpfen. Gelingt jetzt auch noch ein Sieg auf dem Stadtkurs von Singapur, wo Verstappen bisher noch nie gewonnen hat, hält Marko sogar die "größte Aufholjagd aller Zeiten" für möglich: "Mit dem Sieg in Baku ist die Hoffnung (die er schon aufgegeben hatte, d. Red.) wiederbelebt worden."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden