AUT of ORDA sind in Wien "fix net normal"

Paul Pizzera und Manuel Fellner rocken am Montag die Arena

Geplant war ein Sommer Open Air. Jetzt wird es ein betörendes Vorweihnachts-Konzert. Wegen des Donauinselfests rocken AUT of ORDA mit viermonatiger Verspätung in der Arena. Am Montag steigt für Paul Pizzera und Starproduzent Daniel Fellner das Finale der „fix net normal“- Tour. Mit allen Kulthits wie "Wigl Wogl", "Für olle" und der Fußball-Hymne "hoch gwimmas (n)imma".

© zeidler

© Philipp Hirtenlehner

Dazu wird es, wie schon im Vorjahr im Gasometer, wo ja u.a. auch Otto Jaus mitrockte, natürlich auch einige Überraschungen geben. „Wir haben wieder ein paar Gäste im Gepäck!“ 2026 lässt man dann die neue CD "Leichtdichtheit des Seins folgen" und eine große Tournee.