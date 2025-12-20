Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
AUT of ORDA sind in Wien "fix net normal"
© zeidler

Konzert der Woche

AUT of ORDA sind in Wien "fix net normal"

Von
20.12.25, 06:50
Teilen

Paul Pizzera und Manuel Fellner rocken am Montag die Arena  

Geplant war ein Sommer Open Air. Jetzt wird es ein betörendes Vorweihnachts-Konzert. Wegen des Donauinselfests rocken AUT of ORDA mit viermonatiger Verspätung in der Arena. Am Montag steigt für Paul Pizzera und Starproduzent Daniel Fellner das Finale der „fix net normal“- Tour. Mit allen Kulthits wie "Wigl Wogl", "Für olle" und der Fußball-Hymne "hoch gwimmas (n)imma".

AUT of ORDA sind in Wien
© zeidler

AUT of ORDA sind in Wien
© Philipp Hirtenlehner

Dazu wird es, wie schon im Vorjahr im Gasometer, wo ja u.a. auch Otto Jaus mitrockte, natürlich auch einige Überraschungen geben. „Wir haben wieder ein paar Gäste im Gepäck!“ 2026 lässt man dann die neue CD "Leichtdichtheit des Seins folgen" und eine große Tournee.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden