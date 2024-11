Historisches Schloss-Restaurant sperrt zu

"Barbara's Schlosskeller" im historischen Schloss Mailberg muss Insolvenz anmelden.

„Leider müssen wir Sie über die bevorstehende Schließung des Restaurants Schlosskeller im historischen Schloss Mailberg informieren“, informiert das Schlosshotel Mailberg im Weinviertel auf Facebook. „Aus organisatorischen Gründen sieht sich die Betreiberin gezwungen, den beliebten Gastronomiebetrieb mit 17. November 2024 einzustellen.“

Noch bis Mitte November bleibt "Barbara's Schlosskeller“ geöffnet, wie es dann weitergeht, ist unklar. „Wir werden uns bemühen, Ihnen auch in der Saison 2025 wieder einen Restaurantbetrieb mit kulinarischen Erlebnissen in unserem Schlosskeller anbieten zu können“, so das Schlosshotel weiter.

Das Schloss Mailberg wurde im 11. Jahrhundert erbaut und befindet sich seit 1146 im Besitz des Souveränen Malteser-Ritter-Ordens.