Rock The Island Contest für Nachwuchskünstler

Österreichs Nachwuchskünstler können sich auch heuer wieder einen Auftritt auf Europas größtem Freiluftfestival bei freiem Eintritt sichern. Der Rock The Island Contest (#RTIC) und Rock The Island Contest 4 Kids (#RTIC4Kids) starten heute in die neue Bewerbungsphase.

Die Gewinner erwarten Slots auf den Bühnen des 43. Donauinselfests von 3. bis 5. Juli 2026. Die Suche nach talentierten Newcomern geht in eine neue Runde: Der Rock The Island Contest geht heuer zum 16. Mal über die Bühne. Interessierte können sich ab sofort unter donauinselfest.at mit einer Videoaufnahme eines Auftritts oder einer Performance bewerben. Voraussetzung zur Anmeldung beim #RTIC ist ein Mindestalter von 16 Jahren sowie ein Hauptwohnsitz in Österreich, Anmeldeschluss ist der 3. März 2026. Zu gewinnen gibt es die heißbegehrten Eröffnungs-Slots auf einer der Donauinselfest-Bühnen von 3. bis 5. Juli 2026 und eine Gewinner-Gage von 1.500 Euro.



Jörg Neumayer, Landesparteisekretär der SPÖ Wien, sagt: "Auch wenn draußen noch winterliche Temperaturen herrschen, richten wir den Blick bereits auf den Sommer. Von 3. bis 5. Juli wird die Donauinsel erneut zum Treffpunkt für musikalische Vielfalt, gelebten Zusammenhalt und ein solidarisches Miteinander bei freiem Eintritt. Kunst und Kultur tragen wesentlich zur kulturellen Identität und Wirtschaftskraft unserer Stadt bei. Deswegen ist die Förderung von Nachwuchstalenten ein zentrales Anliegen des Donauinselfests. Der Rock The Island Contest und auch der Rock The Island Contest 4 Kids sind Talenteschmieden, die Nachwuchs-Acts aus Österreich eine professionelle Bühne und Sichtbarkeit vor großem Publikum bieten.“

Der Weg zur großen Bühne

Nach dem Bewerbungsschluss wählt eine Fachjury zunächst die drei #RTIC-Kandidaten der verschiedenen Genres für die Finalrunde aus. Das Gremium besteht aus Fachleuten der Musikbranche – darunter Vertretern von Booking-Agenturen, Plattenfirmen, Tonstudios und Medien sowie Künstlern, Komponisten und Marketing-Experten. Am 8. April 2026 fällt dann die finale Entscheidung: Bei den Live-Auditions küren Jury und Publikum gemeinsam die Sieger des Contests. Alle, die per Live-Stream dabei sind, können mitstimmen und ihre Favoriten unterstützen.

Gesucht werden Solokünstler und Gruppen folgender Genres

• Rock, Hardrock, Metal, Bluesrock, Punkrock, Gothic (Bank Austria / Radio 88.6. Rockbühne)

• Indie, Alternative und Hip-Hop (Wien Energie / radio fm4 Festbühne)

• Pop, Oldies, Austropop, Dialektpop (Wien Energie / Radio Wien Festbühne)

• Pop- und Rock (Wien Energie / HITRADIO Ö3 Festbühne)

• Wienerlied, Schrammelmusik, Dialektpop (W24 Wiener Liedkunst Bühne)



RTIC4Kids: Die Jüngsten ganz groß

Beim Rock The Island Contest 4 Kids gibt es die Chance auf einen Auftritt im Rahmen des DIF-Kinderprogramms. Nachwuchstalente zwischen 7 und 15 Jahren und einem Hauptwohnsitz in Österreich können sich ebenfalls mit einem Video eines Auftritts oder einer besonderen Performance auf donauinselfest.at bewerben. Neben dem Bühnenslot am #dif26 kann sich der:die Gewinner:in auch über ein Gesangscoaching im Wert von 1.500 Euro freuen.

Bewährtes Sprungbrett für junge Talente

Seit 42 Jahren steht das Donauinselfest für einen niederschwelligen Zugang zu Kunst und Kultur, ausgewogene Geschlechterverhältnisse, faire Vergütung von Künstler:innen und gezielte Nachwuchsförderung. Über 150 junge Künstler:innen aus ganz Österreich haben über den #RTIC und #RTIC4Kids bereits ihren Weg auf die größten Bühnen des Landes gefunden. Rahel, Jacob Elias, Julia Steen oder Stella Maria Barghouty (die erste #RTIC4Kids-Gewinnerin) sind nur einige erfolgreiche Gewinner:innen aus vergangenen Jahren.

Julia Healy, Co-Geschäftsführerin der Veranstaltungsagentur Pro Event Team für Wien GmbH, sagt: "Der Rock The Island Contest hat sich in seiner 16-jährigen Geschichte zu einer wichtigen Plattform für Österreichs Nachwuchsszene etabliert. Der Wettbewerb zeigt jedes Jahr erneut, wie viel musikalisches Potenzial in Österreichs Künstlerinnen und Künstlern steckt – quer durch unterschiedlichste Stilrichtungen und Ausdrucksformen. Von Beginn an war es uns wichtig, dass alle die gleiche Chance haben, einen Bühnenplatz zu ergattern – diesem Grundsatz bleiben wir treu. Wir freuen uns, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch heuer zu begleiten und ihnen eine Erfahrung zu ermöglichen, die weit über den Contest hinaus wirkt.“