Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Flughafen
© Getty

Gehalts-Schock

Dubai-Urlauber sitzen fest: Jetzt droht ihnen Lohn-Ausfall

10.03.26, 11:46
Teilen

Wegen des Krieges im Nahen Osten sitzen zahlreiche Urlauber weiterhin in den Vereinigten Emiraten fest. Viele können deshalb nicht rechtzeitig zur Arbeit zurückkehren. Für viele Betroffene droht jetzt auch ein finanzieller Schock. 

Der Krieg im Nahen Osten sorgt für massive Probleme im Flugverkehr. Immer wieder wird der Luftraum in der Region gesperrt. Flüge werden gestrichen oder stark eingeschränkt. Dadurch sitzen zahlreiche Reisende weiterhin in Ländern wie den Vereinigten Emiraten fest und können ihre Rückreise nicht wie geplant antreten.

Für viele bedeutet das auch: Sie fehlen ungewollt am Arbeitsplatz – mit möglichen Folgen für ihr Einkommen.

Kein Anspruch auf Lohn

Wenn Arbeitnehmer wegen solcher Umstände nicht arbeiten können, entfällt in vielen Fällen auch das Recht auf Bezahlung, erklärt Rechtsexpertin Dr. Oberthür. Grundsätzlich gilt: Wird keine Arbeitsleistung erbracht, besteht in vielen Fällen auch kein Anspruch auf Lohn. Wer also aufgrund der Situation im Ausland feststeckt und deshalb nicht arbeiten kann, muss möglicherweise damit rechnen, für diese Zeit kein Geld zu bekommen.

Urlaub oder Überstunden

Weitere Urlaubstage oder der Abbau von Überstunden sind nur möglich, wenn sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber darauf einigen. Weder kann der Arbeitgeber zusätzliche Urlaubstage festlegen, noch haben Beschäftigte automatisch Anspruch darauf.

Ausnahme bei Dienstreisen

Eine wichtige Ausnahme kann es aber geben: Wenn Arbeitnehmer wegen einer Dienstreise im Ausland festsitzen. In diesen Fällen könne das Risiko beim Arbeitgeber liegen. Dann wäre laut der Juristin auch ein Anspruch auf weitere Lohnfortzahlung denkbar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen