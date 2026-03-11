Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
Festnahme
© Getty

Nach Verfolgungsjagd

Schlepper nach Geisterfahrt auf Autobahn festgenommen

11.03.26, 08:58
Teilen

Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt. 

Zwei mutmaßliche Schlepper sind am Dienstag im Bezirk Jennersdorf nach einer Verfolgungsjagd auf der Schnellstraße S7 festgenommen worden. Die beiden jungen Männer waren zuvor auch als Geisterfahrer auf der Südautobahn im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld unterwegs.

Sie gaben später an, drei Erwachsene und ein Baby über die sogenannte Balkan-Küsten-Route nach Triest gebracht zu haben, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch.

Eine Streife der Autobahnpolizei Rudersdorf hatte kurz vor 18 Uhr gesehen, dass ein Fahrzeug bei Riegersdorf als Geisterfahrer unterwegs war und anschließend auf die S7 auffuhr. Den Fahrer anzuhalten misslang, er raste weiter zur Abfahrt Fürstenfeld und durchbrach dort eine Straßensperre der Polizei. Auch in Rudersdorf durchbrach er eine Straßensperre und ein Polizist musste sich mit einem Sprung zur Seite retten. Insgesamt erlitten zwei Beamte leichte Verletzungen.

Ein Inder und ein Pakistani wurden festgenommen

Vor der Abfahrt Eltendorf (Bezirk Jennersdorf) konnte der Pkw schließlich angehalten werden. Der Fahrer, ein 26-jähriger Inder, versuchte noch, zu Fuß zu flüchten, wurde aber wenig später festgenommen. Beim Beifahrer handelte es sich um einen zwanzig Jahre alten Mann aus Pakistan. Sie gaben an, vier Personen, darunter ein Baby, nach Italien gebracht zu haben. Das Schlepperfahrzeug sollte dann nach Budapest gebracht werden. Die beiden Verdächtigen wurden festgenommen, die Einvernahmen und Ermittlungen laufen noch.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen