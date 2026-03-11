Schlepper nach Geisterfahrt auf Autobahn festgenommen

Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt.

Zwei mutmaßliche Schlepper sind am Dienstag im Bezirk Jennersdorf nach einer Verfolgungsjagd auf der Schnellstraße S7 festgenommen worden. Die beiden jungen Männer waren zuvor auch als Geisterfahrer auf der Südautobahn im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld unterwegs.

Sie gaben später an, drei Erwachsene und ein Baby über die sogenannte Balkan-Küsten-Route nach Triest gebracht zu haben, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch.

Eine Streife der Autobahnpolizei Rudersdorf hatte kurz vor 18 Uhr gesehen, dass ein Fahrzeug bei Riegersdorf als Geisterfahrer unterwegs war und anschließend auf die S7 auffuhr. Den Fahrer anzuhalten misslang, er raste weiter zur Abfahrt Fürstenfeld und durchbrach dort eine Straßensperre der Polizei. Auch in Rudersdorf durchbrach er eine Straßensperre und ein Polizist musste sich mit einem Sprung zur Seite retten. Insgesamt erlitten zwei Beamte leichte Verletzungen.

Ein Inder und ein Pakistani wurden festgenommen

Vor der Abfahrt Eltendorf (Bezirk Jennersdorf) konnte der Pkw schließlich angehalten werden. Der Fahrer, ein 26-jähriger Inder, versuchte noch, zu Fuß zu flüchten, wurde aber wenig später festgenommen. Beim Beifahrer handelte es sich um einen zwanzig Jahre alten Mann aus Pakistan. Sie gaben an, vier Personen, darunter ein Baby, nach Italien gebracht zu haben. Das Schlepperfahrzeug sollte dann nach Budapest gebracht werden. Die beiden Verdächtigen wurden festgenommen, die Einvernahmen und Ermittlungen laufen noch.