Winter-Hammer: Hier wird es noch einmal weiß

Der Winter feiert am Wochenende noch einmal ein Comeback.

In der Osthälfte scheint am Mittwoch nach Auflösung lokaler Frühnebel oft die Sonne. Weiter nach Westen zu ziehen mit zeitweise stärkeren Wolkenfeldern auch örtlich Regenschauer durch, am Nachmittag stellenweise dann auch im Norden und Osten. Im Süden und im östlichen Flachland bleibt es trocken und oft auch sonnig. Der Wind weht schwach bis mäßig aus überwiegend Südost bis Südwest. Frühtemperaturen meist minus 1 bis plus 6 Grad, Tageshöchsttemperaturen 14 bis 18 Grad.

Von Westen zieht am Donnerstag eine Störungszone durch. Damit breiten sich von Westen her Wolken und einige Regenschauer aus. Überwiegend sonnig ist es vormittags im Osten und Südosten, dann sind auch hier örtlich Regenschauer, in der Steiermark vielleicht auch gewittrige Regenschauer dabei. Der Wind weht zunächst nur schwach, mit Störungsdurchzug dreht er auf West und weht teils mäßig. Frühtemperaturen 0 bis 6 Grad, Tageshöchsttemperaturen 11 bis 18 Grad, am mildesten wird es im Südosten.

Kaltfront bringt Schnee

Mit einem Zwischenhoch wird es am Freitag in Österreich wieder verbreitet sonnig und die Schauerneigung geht selbst im Bergland deutlich zurück. Zunächst gibt es inneralpin sowie im Donauraum einige Frühnebelfelder, nach Auflösung dieser sowie abseits davon scheint die Sonne bis Mittag oftmals von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Später bilden sich allmählich harmlose Quellwolken. Im Osten weht mäßig bis lebhafter Wind aus Süd, abseits weht der Wind meist schwach. Lediglich nördlich des Alpenhauptkammes ist es leicht föhnig. Frühtemperaturen minus 3 bis plus 5 Grad. Tageshöchsttemperaturen meist 12 bis 19 Grad.

Am Samstag nähert sich aus dem Westen her eine Kaltfront Österreich. Im Tagesverlauf werden die Wolken immer dichter und Niederschlag wird häufiger. Die Schneefallgrenze sinkt spätestens in der Nacht auf Sonntag bis in viele Täler. Dabei könnte es etwa auch in Innsbruck oder Bregenz noch einmal weiß werden. Die Prognosen sind allerdings noch unsicher.

Auch am Sonntag hält das unbeständige Wetter an. Während es im Osten zumindest teilweise noch sonnig wird, werden die Niederschläge im Bergland wieder rasch häufiger. Die Schneefallgrenze liegt unter 1.000 Meter, in einigen Prognosen sogar bei 400 Meter.