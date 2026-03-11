Alles zu oe24VIP
19-Jähriger klettert auf Strommast – tot

"Roofing"

19-Jähriger klettert auf Strommast – tot

11.03.26, 07:17
Teilen

Der Bursche wollte beim sogenannten "Roofing" Bilder und Videos machen. 

Beim sogenannten "Roofing" ist am Dienstagnachmittag ein 19-Jähriger im steirischen Feldbach ums Leben gekommen. Der junge Mann aus dem Bezirk Südoststeiermark war, wie die Polizei am Mittwoch berichtete, auf einen Hochspannungsmast geklettert und in den Stromkreis geraten.

Der Bursch hatte, wie die Auswertung seines Telefons später ergab, mehrere Handy- und Strommasten bestiegen und Fotos sowie Videos davon gemacht. Derartige Kletteraktionen, auch auf Gebäude, werden als "Roofing" bezeichnet. Gegen 17.00 Uhr kam es dann zu dem Unglück, das von einem Autofahrer beobachtet wurde. Für den 19-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

