Brennender Lkw sorgte für langen Stau auf der Voest-Brücke

Die Mühlkreisautobahn A7 musste zeitweise gesperrt werden.

Linz. Ein brennender Lastwagen hat am Mittwochfrüh für einen kilometerlangen Stau auf der Mühlkreisautobahn (A7) in Linz gesorgt. Der Sattelschlepper blieb im Frühverkehr mitten auf der Voestbrücke stehen. Die A7 musste in Richtung A1 zeitweise gesperrt werden. Es bildete sich ein rund acht Kilometer langer Stau, der fast bis nach Treffling (Bez. Urfahr-Umgebung) zurückreichte. Es gab einen Zeitverlust von bis zu einer Stunde. Der Brand konnte von der Berufsfeuerwehr Linz rasch gelöscht werden.