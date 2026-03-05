Nach nur wenigen Monaten: Dieser Wiener Gastronomiebetrieb sperrt zu

Schlechte Nachrichten für Gäste und Mitarbeiter: Das bekannte "Park Café Mauer" in Wien-Liesing ist insolvent. Der Betrieb muss schließen, mehrere Angestellte sind betroffen.

Über die Betreiberfirma des Park Café Mauer in Wien wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Der Sanierungsplan scheiterte, nun ist klar: Das Lokal sperrt zu.

Der Betrieb befand sich in der Geßlgasse in Wien-Liesing. Neben dem Café- und Restaurantbetrieb gab es dort auch ein kleines Hotel mit neun Zimmern sowie Räumlichkeiten für Veranstaltungen wie etwa Hochzeiten.

© parkcafemauer.at

Neustart im Herbst - jetzt das Aus

Erst im Oktober 2025 hatte das Park Café Mauer neu eröffnet. Doch die wirtschaftliche Lage entwickelte sich rasch schwierig: Bereits Anfang 2026 zeigte sich ein drastischer Rückgang bei den Umsätzen. Laut Betreibern gingen die Einnahmen sowohl im Gastronomiebereich als auch im Hotelbetrieb deutlich zurück. Gleichzeitig stiegen mehrere Kosten stark an.

245.000 Euro Schulden

Als Gründe für die finanzielle Schieflage werden unter anderem höhere Energiepreise, steigende Pachtkosten sowie Personalprobleme genannt. Auch Mitarbeiter-Abgänge und Krankenstände hätten den Betrieb zusätzlich belastet.

Insgesamt belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 245.000 Euro. Ein Teil davon entfällt auf Löhne, Gehälter und Sozialabgaben.

16 Mitarbeiter verlieren ihren Job

Von der Insolvenz sind 16 Mitarbeiter betroffen. Die Beendigung der Dienstverhältnisse wird nun in Abstimmung mit dem Insolvenzverband für Arbeitnehmer koordiniert.

Zukunft des Lokals noch unklar

Ursprünglich war ein Sanierungsplan vorgesehen, bei dem Gläubiger innerhalb von zwei Jahren 20 Prozent ihrer Forderungen erhalten sollten. Die dafür geplante Finanzierung kam jedoch nicht zustande, weshalb der Antrag wieder zurückgezogen wurde.

Wie es mit dem Standort des Lokals künftig weitergeht und ob es einen neuen Betreiber geben könnte, ist derzeit noch unklar.