Mehrere Brände im selben Gebäude an einem Tag

Ein Augenzeuge berichtet, dass es in einem Haus in der Oberen Bahngasse in Wien binnen 24 Stunden gleich mehrmals brannte.

Wien. Am Samstag um etwa 10.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Kellerbrand in einem Gebäude in der Oberen Bahngasse, im 3. Bezirk. Laut einem Augenzeugen war dies bereits das dritte Feuer binnen eines Tages in dem Haus. Die Polizei bestätigt nun gegenüber oe24, dass es dort sogar zu vier Einsätzen binnen 24 Stunden kam. Die Brandermittler des Landeskriminalamtes haben die Ermittlungen übernommen. Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer am Samstag unter Atemschutz. Das Gebäude musste evakuiert werden. Da Samstagvormittag und -mittag besonders viele Bewohner zuhause waren, schickte die Feuerwehr mehr Einsatzwägen als sonst. Laut Feuerwehrsprecher wurde niemand verletzt. Die Einsatzkräfte sind mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Der Augenzeuge berichtet, dass es in jenem Gebäude auch im vergangenen Jahr öfter gebrannt hatte.