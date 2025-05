Robbie Williams: 1. Blick auf seine neue Hammer-Show

Am 12. Juli lässt Robbie Williams das Happel Stadion beben. Am 14. September gibt’s die Zugabe in Klagenfurt. Es werden die heißesten Konzerte des Sommer, das hat er am Samstag bei der Premiere der neuen Show „Britpop“ in Edinburgh beweisen. oe24 war live dabei.

Im Juni 2023 startete Robbie Williams im Murrayfield Stadion von Edinburgh seine „Weekends of Mass Distraction“-Tournee mit einem spektakulären Bungeesprung vom Bühnendach zu „Let Me Entertain You“ - am Samstag legte er ebendort zum Auftakt der brandneuen Show „Britpop“ noch explosiver los: zuerst als Elvis-Double vor einem Dutzend Mikrofone und dann auf einer Raketenabschuss-Bahn. Robbie Williams wird jetzt zum coolen Rocker!

Robbie Williams zieht sich zurück: Weniger Musik, mehr Vision „Ich bin der König des Entertainment“ Das perfekte Setting für den neuen Hit „Rocket“, dem er als Übergang zu „Let Me Entertain You“ wieder einen Bungee-Sprung folgen ließ. „Ich bin der König des Entertainment“. Wie wahr. oe24 war beim Tourstart dabei. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Große Hitfeuerwerk mit allen Krachern Das Entree, dem er die übliche Begrüßung „Mein Name ist Robbie fucking Williams. Das ist meine Band. Das ist mein Hintern. Und ihr, ihr gehört heute Abend mir!“ folgen ließ, ist auch bei den beiden Österreich-Konzerten in Wien (12. Juli) und Klagenfurt (14. September) zu erwarten. Das große Hitfeuerwerk mit allen Krachern - von „Rock DJ“ über „Come Undone“ bis „Angels“ - ja sowieso. © Zeidler Thomas © Zeidler Thomas Videoscreens und Batman-artigen Licht-Flügel-Konstruktion Umrahmt von 7 beweglichen Videoscreens und einer Batman-artigen Licht-Flügel-Konstruktion wurde er dem Tourmotto „Britpop“ mehr als gerecht und lieferte auch die Klassiker von Blur („Song 2“) oder Chumbawamba („Tubthumping“). Liebeserklärung an seine Familie Dazu gab's ein Zwiegespräch mit seinem KI-animierten jüngeren Ich („Hast du noch immer so einen kleinen Penis?“) und dem 80-jährigen Robbie („Hast du noch immer Erektionsprobleme?“), ein Unplugged-Medley rund um „Candy“ auf einer Zweitbühne inmitten des Publikums und zu „Love My Life“ die große Liebeserklärung an seine Familie. „Denen sind die Charts egal und die Stadien, die wollen nur, dass ich bei ihnen bin. Sie sind mein Alles!“