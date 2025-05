× Robbie Williams wird jetzt zum coolen Rocker!

Im Herbst bringt Robbie Williams seine neue CD „Britpop“ Der erste Hit „Rocket“ ist schon im Netz und klingt ziemlich rockig. Ein gutes Omen für die Österreich-Konzerte am 12. Juli i n Wien und am 14. September in Klagenfurt

Am 31. Mai startet Robbie Williams in Edinburgh seien neue Tournee, die ihm am 12.Juli auch ins Wiener Ernst Happel Stadion und am 14. September nach Klagenfurt bringt. Jetzt legt er damit mit einer Sensations-Ankündigung vor: „im Herbst kommt mein neues Album „Britpop“ und einen oder zwei Songs davon wird es schon auf der Tour zu hören geben“. Wohl die neue Single „Rocket“, für die er jüngst in London ein Video drehte und sogar Black Sabbath Legende Tony Iommi für die Gitarrenspuren gewinnen konnte. „Ich habe mit einigen meiner Helden an diesem Album gearbeitet; es ist roh, es gibt mehr Gitarren und es ist ein Album, das noch optimistischer und hymnischer ist als sonst.“

© RobbieWilliams.com

© Instagram ×

Die erste Single „Rocket“ stellte er bereits ins Netz. Hier gibt’s die Hörprobe.

„Ich habe mir vorgenommen, das Album zu schreiben und zu veröffentlichen, das ich nach meinem Ausstieg bei Take That 1995 schreiben und veröffentlichen wollte. Es war der Höhepunkt des Britpop und ein goldenes Zeitalter für britische Musik.,“ erklärt Robbie seine neuen Hits und seinen neuen Sound. Und weiter: „Es steckt etwas Brit drin, aber natürlich auch etwas Pop – ich bin unglaublich stolz auf dieses Gesamtwerk und freue mich darauf, dass meine Fans es hören. Ich kann es auch kaum erwarten, ein oder zwei Songs davon auf meiner kommenden „BRITPOP“-Tour zu spielen, die ich natürlich in Großbritannien starte.“