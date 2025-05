× Heute lüftet Robbie Williams sein großes Konzert-Geheimnis

„Das werden die besten Konzerte eures Lebens!“ Robbie Williams bringt im Sommer seine brandneue Hit-Show „Britpop” nach Wien (12. Juli) und Klagenfurt (14. September). Heute gibt er beim Tourstart in Edinburgh dafür die Direktiven.

Am 12. Juli eröffnet Robbie Williams die Konzert-Saison im Happel Stadion. Dazu lässt er am 14. September auch das Wörtherseestadion von Klagenfurt beben. Die Konzerthighlights des Sommers für über 85.000 Fans. Heute liefert er für sein Österreich-Doppelpack die Direktiven. Nach geheimen Tourproben in Coventry und einem Relax-Tag im schottischen Luxushotel „Gleneagles“ steigt im Murrayfield Stadion von Edinburgh die Premiere der neuen Show „Britpop“ mit der er „ein goldenes Zeitalter für britische Musik“ widerspiegeln will. Mit allen Hits von „Let Me Entertain You“ über „Rock DJ“ bis „Angels“, knackigen Sprüchen („Euer Arsch gehört mir!“) und den ersten Hörproben der neuen, für Oktober erwarteten CD „Britpop“ rund um die aktuelle Single „Rocket“, für die er ja sogar Black Sabbath Legende Tony Iommi als Gitarrist gewinnen konnte. „Es wird ein Album, das noch optimistischer und hymnischer ist als sonst!“

Nach dem Kinoflop der affigen Biografie „Better Man“, die ja weltweit nur 22 Millionen Dollar einspielte, will er sich nun mit gleich 37 Europa-Konzerten wieder den Titel als „Bester Entertainer der Gegenwart“ sichern. „Wenn ihr noch keine Tickets habt, dann solltet ihr euch schleunigst welche sichern, denn das werden die besten Konzerte eures Lebens,“ legt er dafür im oe24-Interview die Latte hoch.

65.000 Fans werden beim Tourstart in Edinburgh erwartet und dafür gleich 49 Straßen gesperrt. Die Show verspricht das übliche Bombast-Spektakel mit Video-Overkill, heißen Tänzerinnen und einem Non-Stop-Hit-Feuerwerk. „Mein Job ist es zu unterhalten. Und das nehme ich sehr ernst!“