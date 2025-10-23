Neue Liebe für Simone Lugner? "Ich denke gelegentlich darüber nach..."

Die Witwe des beliebten Baumeisters Richard Lugner (†91) ist seit mehr als einem Jahr alleine. Ist sie jetzt wieder bereit für die Liebe?

Mehr als ein Jahr ist bereits vergangen, seit Richard Lugner († 91) verstorben ist – und seine Witwe Simone befindet sich weiterhin in einem bewegenden Kapitel ihres Lebens. Obwohl ihr immer wieder eine Liaison nachgesagt wurde, konnte sie bisher gar nicht an eine neue Partnerschaft denken. Hat sich das jetzt geändert? „Ja, ich denke gelegentlich darüber nach, wie es wäre, wenn da einer ist“, sagte Simone im Gespräch mit „oe24“. Zugleich präzisierte sie mit einem Lachen: „Ich komme dann zu dem Schluss, dass ich da keine Nerven und keine Zeit dafür habe.“

Liebe auf den ersten Blick – und eine intensive kurze Ehe

Die Verbindung zu Lugner war für Simone alles andere als eine oberflächliche Liaison. Sie bezeichnete ihn als ihre große Liebe und ließ im Interview mit dem ORF verlauten: „Richard war meine erste, große Liebe.“





Trotz des erheblichen Altersunterschieds – Lugner war damals 91, Simone 42 – fühlte sich die Beziehung für sie «anders» an. «Ich war zufrieden, glücklich und auch befriedigt», erklärte sie im Rückblick. Am 1. Juni 2024 heirateten die beiden, nur wenige Wochen später verstarb Lugner. Simone veröffentlichte auf Instagram rührende Worte: „Du warst der Traum meines Lebens... Und wenn ich dich strahlen sah, bei meinem Anblick, dann wusste ich, dass ich auch deiner war. In Liebe ????“

Erbstreit und Karriere-Boost

Neben der Trauerkälte steht Simone nun noch immer mitten in einem erbitterten Erbstreit. Trotz aller Widrigkeiten bleibt Simone beruflich aktiv und erfolgreich: Als Geschäftsführerin von „Körperglanz & Shape Line“ richtet sie ihren Fokus auf die Zukunft – für die Liebe bleibt aktuell wenig Raum.