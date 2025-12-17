Nach Ehe-Aus von Patrice: Jetzt spricht Daniel Aminati

Nur wenige Stunden nachdem die Trennung von Daniel und Patrice Aminati öffentlich wurde, meldete sich der Moderator in den Sozialen Netzwerken zu Wort. Seine an Krebs erkrankte Noch-Ehefrau bestätigte die Trennung.

Daniel Aminati und seine Ehefrau Patrice haben sich nach drei Jahren Ehe getrennt. Patrice bestätigte am 23. September gegenüber der deutschen Bild, dass sie sich von ihrem Mann getrennt habe.

© SWR (Screenshot)

Aminati äußert sich öffentlich

Kurz nach der Bestätigung der Trennung durch Patrice meldete sich Daniel Aminati via Instagram zu Wort. In einer emotionalen Nachricht bedankte sich der Moderator für die Unterstützung und gab zu, dass die Entscheidung zur Trennung nicht leicht gefallen sei. Dabei zeigte er sich in seinem Post verständnisvoll und respektvoll gegenüber seiner Noch-Ehefrau.

© Getty Images

Daniel Aminati schrieb unter anderem:

„In guten wie in schlechten Zeiten. Das war und ist für mich nicht nur ein daher gesagtes Lippenbekenntnis.“

„Gerade in den letzten Jahren während der schweren Krebserkrankung von Patrice habe ich alles Menschenmögliche gemacht, um uns als Familie zu tragen, um da zu sein, um uns zu schützen, habe mein eigenes Leben komplett hintenangestellt. Selbstverständlich. Ich würde es jederzeit wieder so tun.“

„Ich bin sehr froh, dass meine Frau lebt und wir diesen Kampf vermutlich gewonnen haben und meine Tochter eine liebende Mutter hat.“

"Die ganzen kräftezehrenden Therapien, starken Medikationen, Gehirnbestrahlungen, die Todesängste, die haben bei meiner Frau Spuren hinterlassen. Es steht mir fern, sie zu verurteilen, weil sie jetzt einen anderen Weg gehen und sich nun um ihre Karriere kümmern möchte.“

„Ich wünsche ihr bei diesem neuen Abschnitt alles erdenklich Gute und werde sie auch weiterhin unterstützen, wo ich nur kann. Ich bin sehr dankbar für diese gemeinsame Zeit und so viele unfassbar schöne Momente und vor allem für das größte Geschenk, welches Patrice und ich uns geschaffen haben – unsere wunderbare Tochter Charly.“

Patrice Aminati © Getty Images

Patrice und ihre schwere Zeit

Die Trennung von Daniel fällt für Patrice in eine besonders schwierige Zeit für sie, und sie selbst äußerte sich in ihrem Statement zu der Trennung, dass es ihr leid tue, dass es so kommen musste, aber es sei der richtige Schritt.

Daniel und Patrice Aminati © Getty Images

Warum die Trennung?

Die Gründe für das Ehe-Aus wurden bislang nicht detailliert öffentlich gemacht.