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Fanny Kiprotich
© APA/MAX SLOVENCIK

In 2:06:54

Kenianer Kiprotich gewinnt den Wien-Marathon

19.04.26, 11:00
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Fanny Kiprotich hat den 43. Vienna City Marathon in 2:06:54 Zeit gewonnen.  

Der 24-jährige Kenianer siegte beim Rennen über 42,195 km am Sonntag mit Respektabstand, verpasste die Wien-Bestmarke von 2:05:08 bei guten Wetterbedingungen nach langen Kilometern im Sololauf aber deutlich. Zweiter wurde der als Mitfavorit gehandelte Oqbe Kibrom aus Eritrea (+1:17 Min.) vor Charles Mneria aus Kenia (+1:49). ÖLV-Rekordhalter Aaron Gruen musste kurz vor der Halbmarathonmarke aufgeben.

Kiprotich war mit einer persönlichen Bestzeit von 2:11:21 für seinen zweiten Marathon überhaupt nach Wien gereist. Wieder einmal fiel die Vorentscheidung im Prater. Der vergleichsweise muskulöse Athlet setzte sich erst mit Kibrom gemeinsam bei einer Verpflegungsstation auf der Hauptallee von der Spitzengruppe ab und ließ kurz darauf um die 32-Kilometer-Marke auch den Topfavoriten stehen. Zum Vergleich: Den aktuellen Marathon-Weltrekord ist Kelvin Kiptum in 2:00:35 beim Chicago Marathon 2023 gelaufen.

ÖLV-Rekordler Gruen gab auf

Der beste Österreicher Gruen, der mit großen Ambitionen angetreten war, sah das Ziel nicht. Der in den USA lebende 27-Jährige hatte eine Verbesserung seiner im Vorjahr aufgestellten Bestmarke von 2:09:53 Stunden geplant gehabt.

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