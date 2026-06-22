Frau (36) stach Ex bei Streit in den Bauch

Eine Niederösterreicherin soll ihrem Ex-Freund bei einem Streit mit einem Messer in dessen Wohnung schwer verletzt haben.

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NÖ. Passiert sein soll die Attacke (die von der Verdächtigen höchstens als unglücklicher Unfall bei einem Handgemenge beschrieben wird) vergangenen Donnerstag in Eggendorf im Bezirk Wiener Neustadt. Dort soll sie im Zuge eines Streits ihrem Ex-Lebensgefährten mit einem Küchenmesser in den Bauch gestochen haben.

Nachbarn entdeckten den verletzten und stark blutenden 37-Jährigen gegen 18.00 Uhr, er wurde mit einer Stichwunde ins Spital gebracht. Die Verdächtige aus Wiener Neustadt wurde an ihrer Wohnadresse festgenommen. Die Frau ist nach Polizeiangaben nicht geständig und wurde in die Justiz überstellt.

Das Opfer aus dem Bezirk Wiener Neustadt wurde im Universitätsklinikum der Statutarstadt behandelt. Die 36-Jährige steht unter dem Verdacht der absichtlich schweren Körperverletzung.