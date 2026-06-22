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Österreich

Drama in Vorarlberg

Wanderer stürzt 50 Meter in den Tod

Der Mindelheimer Klettersteig
© Getty Images
Ein 59-jähriger Deutscher ist am Sonntag im Kleinwalsertal beim Wandern tödlich verunglückt
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Der Mann stürzte auf einer Bergtour im Gemeindegebiet von Mittelberg (Kleinwalsertal) rund 50 Meter über felsdurchsetztes Gelände ab. Er erlitt dabei laut Polizeiangaben schwere Kopfverletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag.

Nach bisherigen Erkenntnissen absolvierte der allein wandernde Mann den Mindelheimer Klettersteig und trat dann den Rückweg über den Kemptner Kopf in Richtung Mittelberg an. Dabei rutschte er auf dem Weg aus und stürzte ab. Er kam in einer Felsrinne zu liegen. Unfallzeugen stiegen umgehend zu dem Verletzten ab und leisteten Erste Hilfe, für ihn kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Verunglückte wurde von den Einsatzkräften geborgen.

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