Mann attackiert Reisende und zieht Opfer Richtung Gleise

Ein 22-jähriger Mann soll am Sonntagnachmittag mehrere Reisende attackiert haben – zuerst am Bahnsteig, später in einer S-Bahn und schließlich im Kölner Hauptbahnhof.

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Laut Polizei begann die Tat gegen 15.10 Uhr am Haltepunkt Köln-Trimbornstraße. Dort soll der Mann einen Fahrgast geschlagen und versucht haben, ihn in Richtung der Gleise zu ziehen.

Umstehende griffen ein und verhinderten offenbar Schlimmeres. Das Opfer erlitt Verletzungen in Form von Hämatomen und Schürfwunden.

Gewalt setzt sich in der S-Bahn fort

Anschließend stieg der Tatverdächtige in die S-Bahn S19 Richtung Hauptbahnhof. Auf Höhe Köln Messe/Deutz soll er zwei weitere, bislang unbekannte Fahrgäste unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Brutale Szenen im Hauptbahnhof

© NurPhoto via Getty Images

Auch im Kölner Hauptbahnhof endete die Attacke nicht: In einer Gastronomie soll der Mann einen 47-jährigen Reisenden geschlagen und getreten haben. Als die Bundespolizei eintraf, habe er laut Ermittlern noch auf den am Boden liegenden Mann eingeschlagen.

Polizei greift ein – Einweisung in Klinik

Die Beamten nahmen den 22-Jährigen fest. Laut Polizei stand er unter dem Einfluss von Drogen und war bereits zuvor mehrfach wegen Gewaltdelikten aufgefallen. Nach dem Einsatz wurde er in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Die Bundespolizei sucht nun nach weiteren Opfern und Zeugen, insbesondere nach zwei bislang unbekannten Geschädigten aus der S-Bahn. Der Fall sorgt in Köln für große Bestürzung – vor allem wegen der massiven Eskalation innerhalb kürzester Zeit.