Zu viel Wassermelone kann Folgen haben

Wenn die Temperaturen steigen, landet die Wassermelone wieder auf vielen Tellern. Doch was passiert eigentlich mit dem Körper, wenn man die süße Sommer-Frucht jeden Tag isst?

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Mit einem Wasseranteil von rund 92 Prozent ist die Wassermelone der perfekte Durstlöscher an heißen Tagen. Gleichzeitig liefert sie nur etwa 37 Kalorien pro 100 Gramm und eignet sich deshalb ideal für alle, die auf ihre Figur achten.

Die Frucht enthält außerdem wichtige Vitamine und Mineralstoffe wie Vitamin C, Vitamin A, Kalium und Magnesium. Besonders der Pflanzenstoff Lycopin, der auch in Tomaten vorkommt, gilt als starkes Antioxidans und kann die Zellen vor Schäden schützen. Experten zufolge kann regelmäßiger Wassermelonen-Konsum sogar dabei helfen, den Blutdruck zu senken und die Durchblutung zu verbessern.

Zu viel davon kann Probleme verursachen

So gesund die Frucht auch ist: Wer täglich große Mengen Wassermelone isst, sollte einige Risiken kennen. Bei empfindlichen Menschen kann die Frucht allergische Reaktionen auslösen. Auch Kopfschmerzen oder Migräne werden immer wieder mit bestimmten Inhaltsstoffen in Verbindung gebracht. Durch den hohen Fruchtzuckergehalt können große Portionen außerdem zu Verdauungsproblemen wie Blähungen oder Durchfall führen.

Besondere Vorsicht gilt bei bereits angeschnittenen Melonen: Werden sie nicht ausreichend gekühlt gelagert, können sich auf der Oberfläche gefährliche Bakterien vermehren.

Darauf solltest du beim Kauf achten

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Die Hauptsaison für Wassermelonen reicht von Mai bis September. In dieser Zeit sind die Früchte meist aromatischer und haben kürzere Transportwege. Außerhalb der Saison stammen viele Melonen aus weit entfernten Anbaugebieten.

Das belastet nicht nur die Umwelt, sondern erhöht häufig auch die Wahrscheinlichkeit von Pestizidrückständen. Experten empfehlen daher, möglichst auf regionale Ware während der Saison und auf Bio-Qualität zu setzen.

So erkennst du eine wirklich süße Wassermelone

Ein einfacher Trick hilft beim Einkauf: Eine reife Wassermelone besitzt auf der Unterseite einen gelblichen Fleck. Dieser zeigt, dass die Frucht lange genug auf dem Feld nachreifen konnte.

Außerdem sollte sie für ihre Größe schwer wirken und beim Klopfen einen tiefen, hohlen Klang erzeugen – ein Zeichen dafür, dass sie besonders saftig und süß ist.

Fazit: Gesund – aber nicht grenzenlos

Wassermelonen sind ein idealer Snack für heiße Sommertage und liefern viele wertvolle Nährstoffe. Wer es mit dem Genuss allerdings übertreibt oder empfindlich auf bestimmte Inhaltsstoffe reagiert, kann auch unerwünschte Nebenwirkungen bemerken.

Die gute Nachricht: In normalen Mengen überwiegen die Vorteile deutlich – und einem Stück eiskalter Wassermelone an einem heißen Sommertag steht nichts im Weg.