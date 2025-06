× Mit nur einer Zutat! So machen Sie Eis selber ohne Eismaschine

Überraschungssieger! Gault&Millau kürt die besten Eissalons in Wien Die Vorfreude war groß: Die Eissaison ist offiziell eröffnet, und die Schlangen vor den Eissalons erinnern schon jetzt an Hochsommertage. Welche Eissalons in diesem Jahr besonders beliebt sind, zeigt das neue Ranking des Gourmet-Guides Gault&Millau.