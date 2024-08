Mord an Afghanin: Ehemann am Flughafen festgenommen

Im Fall einer in Wien-Meidling getöteten 29-Jährigen ist der Tatverdächtige festgenommen worden

Der Ehemann (31), nach dem seit dem Auffinden der Toten am Donnerstagvormittag gefahndet worden war, sei bereits am Abend am Flughafen in der deutschen Hauptstadt Berlin geschnappt worden, berichtete die Wiener Polizei am Freitag. Die Ermittler gingen von Anfang an von einem Tötungsdelikt aus, hauptverdächtig war der Partner, der offenbar untergetaucht war.

Die Polizei war von Angehörigen der Frau kontaktiert worden, die von einem Streit des Paares berichtet hatten und sich Sorgen machten, als sie die gebürtige Afghanin nicht mehr erreichen konnten.

Donnerstag um 9.20 Uhr wurde die Tür der versperrten Wohnung geöffnet. Dort fanden die Polizisten die Tote, sie wies Stichverletzungen im Brust- und Halsbereich auf.