Frauenmord: 29-jährige Afghanin in Wien erstochen

Eine 29-Jährige wurde am tot in ihrer Wohnung in Wien-Meidling aufgefunden. Sie wies unzählige Stichverletzungen auf.

Wien. Was bisher bekannt ist: Die junge aus Afghanistan stammende Frau ist am Donnerstag und 9.20 Uhr tot in einer Wohnung in Wien-Meidling aufgefunden worden. Die Polizei geht aufgrund der Spurenlage von einem Tötungsdelikt aus. Wie die Landespolizeidirektion in einer Presseaussendung bekannt gab, wies die 29-Jährige mehrere Stichverletzungen auf. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei war von einer Verwandten der Frau kontaktiert worden. Die hatte sich Sorgen gemacht. Die Hintergründe des mutmaßlichen Femizids - das Opfer hatte Verletzungen an Hals und Brust - sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Dabei wird insbesonders auch das familiäre Umfeld durchleuchtet.