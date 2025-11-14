Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
15 Verwarnungen: Marktamt kontrolliert Weihnachtsmärkte
© APA/GEORG HOCHMUTH

Wien

15 Verwarnungen: Marktamt kontrolliert Weihnachtsmärkte

14.11.25, 11:19
Teilen

Wir befinden uns noch in der ersten Woche der Christkindlmarkt-Saison, doch schon jetzt hat das Marktamt 160 Kontrollen absolviert. Kontrolliert wird, wie jedes Jahr, die Qualität von Getränken und Speisen, aber auch passende Kennzeichnung.

Ein Großteil der Adventmärkte hat bereits geöffnet, mit jenen am Rathausplatz oder Belvedere auch zwei der größten, bis 21. November werden weitere folgen. Doch schon jetzt ist das Marktamt in vollem Einsatz.

In Gruppen von zwei bis zu fünf Personen kontrolliert das Marktamt unangekündigt und natürlich gleich mehrere Stände gleichzeitig, damit nicht eine Kontrolle alle anderen Stände vorwarnt.

Noch nie ein Stand in Wien gesperrt

Kontrolliert wird die Einhaltung der Marktordnung und des Lebensmittelrechts. Passen die Lebensmittel wie Punsch, wie sehen die Preise aus? Anzeigen gab es bislang keine, lediglich 15 Verwarnungen zu Jugendgetränk-Kennzeichnung oder fehlende Info zu Allergenen.

Proben von Glühwein und Co. werden aber nicht vor Ort gekostet, sondern im AGES-Labor. Eine gute Nachricht ist aber: In 25 Jahren Wiener Weihnachtsmärkte gab es keine einzige Sperre eines Standes.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden