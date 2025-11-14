15 Verwarnungen: Marktamt kontrolliert Weihnachtsmärkte

Wir befinden uns noch in der ersten Woche der Christkindlmarkt-Saison, doch schon jetzt hat das Marktamt 160 Kontrollen absolviert. Kontrolliert wird, wie jedes Jahr, die Qualität von Getränken und Speisen, aber auch passende Kennzeichnung.

Ein Großteil der Adventmärkte hat bereits geöffnet, mit jenen am Rathausplatz oder Belvedere auch zwei der größten, bis 21. November werden weitere folgen. Doch schon jetzt ist das Marktamt in vollem Einsatz.

In Gruppen von zwei bis zu fünf Personen kontrolliert das Marktamt unangekündigt und natürlich gleich mehrere Stände gleichzeitig, damit nicht eine Kontrolle alle anderen Stände vorwarnt.

Noch nie ein Stand in Wien gesperrt

Kontrolliert wird die Einhaltung der Marktordnung und des Lebensmittelrechts. Passen die Lebensmittel wie Punsch, wie sehen die Preise aus? Anzeigen gab es bislang keine, lediglich 15 Verwarnungen zu Jugendgetränk-Kennzeichnung oder fehlende Info zu Allergenen.

Proben von Glühwein und Co. werden aber nicht vor Ort gekostet, sondern im AGES-Labor. Eine gute Nachricht ist aber: In 25 Jahren Wiener Weihnachtsmärkte gab es keine einzige Sperre eines Standes.