Nadal scherzt mit Bezwinger Thiem

Dominic Thiem konnte am Dienstag den Weltranglisten 2. Rafa Nadal bezwingen - Der Spanier nimmt es sportlich und scherzt mit unserem Tennis-Ass

In nur zwei Sätzen besiegte Domi Thiem den spanischen Tennis-Star Rafa Nadal. Weltweit erntete der österreichische Grand-Slam-Sieger erneut Lob und Anerkennung. Für viele Experten war der 7:6, 7:6-Erfolg von Thiem über den spanischen Superstar das beste Tennis Match des Jahres.

Gleich am darauffolgenden Tag zeigt Nadal, wie hoch er unseren Dominic schätzt. Auf dem Trainingsplatz in London schlägt Nadal gerade selbst ein paar Übungsbälle, als Thiem den Platz betritt. Der Spanier scherzt und sagt lachend in Anspielung auf Thiems Glanzleistung vom Vortag: "You don't need to practice today" - "Du musst heute nicht trainieren".