Ludwig: ''Plan reicht nicht''

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig will alle 3 Stufen zusammenfassen.

ÖSTERREICH: Ihnen ist der Faden gerissen, als Sie vom Kanzler übers Fernsehen von einem Corona-Herbstplan erfuhren.



MICHAEL LUDWIG: Es war klar, dass die Zahlen im Herbst wieder steigen werden. Deshalb habe ich entschieden, dass wir in Wien einen konsequenteren Weg gehen. Ich wollte mit vergleichsweise niedrigeren Zahlen in den Herbst gehen. Außerdem sollte sich die ­Bevölkerung dann an klaren Maßnahmen orientieren, damit das keine Hühott-Po­litik wird. Deshalb habe ich sehr stark darauf gedrängt, dass sich die Regierung über den Ernst der Lage bewusst wird. Es ist zumindest einmal ein erster Schritt. Ich bin überzeugt, dass das nicht der letzte sein wird. Für mich ist die Wahrheit den Menschen zumutbar. Es wäre sinnvoll, wenn man sagt, wie es weitergeht.



Das ganze Interview lesen Sie HIER mit Ihrem oe24plus-Abo!