Heiß, heißer, Heißluftfritteusen! Das sind die besten Airfryer-Angebote bei Amazon

Knusprige Pommes, saftiges Hähnchen oder schnelle One-Pot-Gerichte: Moderne Heißluftfritteusen sind wahre Multitalente. Wir zeigen Ihnen starke Markenmodelle, die bei Amazon derzeit besonders gefragt sind – von kompakt bis High-End.

Heißluftfritteusen gehören zu den beliebtesten Küchenhelfern der letzten Jahre. Sie arbeiten effizient, benötigen deutlich weniger Öl und ersetzen oft gleich mehrere Geräte wie Backofen, Toaster oder Mikrowelle. Ob Single-Haushalt, Familie oder Meal-Prep-Fans: Für jeden Bedarf gibt es mittlerweile das richtige Modell. Wir haben die aktuellen Bestseller und Preis-Highlights bei Amazon unter die Lupe genommen und stellen Ihnen empfehlenswerte Geräte von Tefal, Ninja und Co. vor.

Die besten Airfryer-Angebote für unter 120 Euro bei Amazon

Philips Airfryer 2000 Series Heißluftfritteuse

Dieser Philips-Klassiker ist bekannt für seine einfache Bedienung und verlässliche Leistung. Mit 4,2 Litern Fassungsvermögen eignet er sich gut für Paare oder kleinere Familien, die einen alltagstauglichen Airfryer suchen. Braten, Toasten, Backen, Auftauen oder Dörren: Mit 13 verschiedenen Kochfunktionen ist dieses Modell ein echter Allrounder für Gemüse, Fleisch, Fisch, Backwaren und mehr.

Kapazität : 4,2 Liter

: 4,2 Liter Leistung: 1.500 Watt

1.500 Watt Funktionen: 13 Kochfunktionen

Philips Airfryer 2000 Series Heißluftfritteuse – für 90,74 Euro bei Amazon* © Philips

Cosori Turboblaze Airfryer

Der Turboblaze setzt auf einen besonders energieeffizienten Motor, der schneller aufheizt und gleichzeitig Strom spart. Mehrere voreingestellte Programme machen die Bedienung unkompliziert, während der große Sechs-Liter-Korb genügend Platz für ganze Mahlzeiten bietet. Mit 4,8 von fünf Sternen nach über 15.000 Bewertungen gehört dieser Airfryer zu den beliebtesten bei Amazon!

Kapazität: 6 Liter

6 Liter Leistung: 1.725 Watt

1.725 Watt Funktionen: 9 Kochfunktionen, 5 Gebläsestufen

Cosori Turboblaze Airfryer – für 110,90 Euro bei Amazon* © Cosori

Tefal Easy Fry Max und Compact

Die Tefal Easy Fry Max punktet mit einfacher Bedienung und solider Leistung für den Alltagsgebrauch. Mit mehreren voreingestellten Programmen und einem großzügigen Fassungsvermögen bereitet sie knusprige Pommes, Gemüse oder Geflügel mit wenig Fett zu – ideal für alle, die Wert auf unkomplizierte, gesunde Küche legen. Das moderne Design und die leicht zu reinigenden Komponenten machen sie zudem zu einem praktischen Begleiter in jeder Küche.

Kapazität: 5 Liter

5 Liter Leistung: 1.500 Watt

1.500 Watt Funktionen: 10 Kochfunktionen

Tefal Easy Fry Max – für 99,82 Euro bei Amazon* © Tefal

Für Single-Haushalte oder alle, die den Airfryer nur gelegentlich nutzen möchten, ist auch die kleinere Compact-Variante mit drei Litern eine gute Wahl:

Tefal Easy Fry Compact – für 89,53 Euro bei Amazon* © Tefal

Ninja Crispi

Die Ninja Crispi ist eine extra konzipiert für schnelles Meal-Prep: Die Gerichte werden direkt in Glasbehältern gegart, die sich anschließend abnehmen und mit einem Deckel auslaufsicher im Kühlschrank oder der Tasche verstauen lassen. Perfekt für das Mittagessen im Büro oder das Vorkochen für mehrere Tage!

Kapazität : 3,8 Liter und 1,4 Liter

: 3,8 Liter und 1,4 Liter Leistung: 1.700 Watt

1.700 Watt Funktionen : 4 Kochfunktionen

: 4 Kochfunktionen Zubehör: 2 Antihaft-Crisper-Gittereinsätze, 2 Glaskochbehälter, 2 Deckel

Ninja Crispi Glas-Heißluftfritteuse – für 131,09 Euro bei Amazon* © Ninja

Amazon: Das sind die besten Angebote für Doppelkammer-Heißluftfritteusen

Ninja Foodi Max Dual Zone

Ein echter Bestseller: Mit zwei nebeneinanderliegenden Körben und der beliebten Sync-Funktion bringt dieses Modell zwei Speisen exakt gleichzeitig auf den Tisch. Die große Kapazität eignet sich ideal für Haushalte mit mehreren Personen, und dank der hohen Leistung werden Speisen besonders knusprig.

Kapazität : 2x 4,75 Liter

: 2x 4,75 Liter Leistung: 2.470 Watt

2.470 Watt Funktionen: 6 Kochfunktionen, Match, Synch

6 Kochfunktionen, Match, Synch Zubehör: 2 Antihaft-Crisper-Gittereinsätze, Silikonzange

Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse – für 242,00 Euro bei Amazon* © Ninja

Ninja Double Stack XL

Ebenfalls mit zwei Kammern, aber deutlich platzsparender: Die Double Stack XL von Ninja nutzt zwei übereinander angeordnete Garzonen. Jede Zone lässt sich separat steuern, sodass Sie zwei unterschiedliche Gerichte gleichzeitig zubereiten können, aber die Match- und Synch-Funktionen sind natürlich ebenfalls an Bord. Das Modell ist perfekt für Familien und alle, die maximale Flexibilität möchten.

Kapazität: 2x 4,75 Liter

2x 4,75 Liter Leistung: 2.470 Watt

2.470 Watt Funktionen: 6 Kochfunktionen, Match, Synch

6 Kochfunktionen, Match, Synch Zubehör: 2 Antihaft-Crisper-Gittereinsätze, 2 Racks, Silikonzange

Ninja Double Stack XL Heißluftfritteuse – für 201,67 Euro bei Amazon* © Ninja

Philips Airfryer Dual Basket 3000 Series

Die Dual-Basket-Serie von Philips bietet ebenfalls zwei unabhängige Körbe, allerdings in verschiedenen Größen – perfekt geeignet für alle, die Hauptgericht und Beilagen im Airfryer zubereiten möchten. Durch die Rapid-Air-Technologie wird die Luft besonders schnell und gleichmäßig verteilt, so gibt es besonders knusprige Ergebnisse ohne viel Öl. Mit knapp 130 Euro ist diese Heißluftfritteuse ein echter Preistipp!

Kapazität: 3 Liter + 6 Liter

3 Liter + 6 Liter Leistung: 2.470 Watt

2.470 Watt Funktionen: 12 Kochfunktionen, Copy-Funktion, Synchronisation

12 Kochfunktionen, Copy-Funktion, Synchronisation Zubehör: App mit Rezepten

Philips Airfryer Dual Basket 3000 Series – für 128,46 Euro bei Amazon* © Philips

Fazit: Diese Airfryer-Angebote bei Amazon lohnen sich jetzt

Braten, backen, dörren oder aufwärmen: Airfryer sind unglaublich vielseitig. Bei Amazon finden Sie für jedes Budget und jeden Haushalt das passende Modell – ob platzsparend, leistungsstark oder mit doppelter Garkapazität. Besonders spannend sind Doppelkammer-Geräte wie die Ninja-Modelle, während Philips und Cosori mit solider Technik für den Alltag überzeugen.

