Heiß, heißer, Heißluftfritteusen! Das sind die besten Airfryer-Angebote bei Amazon

Knusprige Pommes, saftiges Hähnchen oder schnelle One-Pot-Gerichte: Moderne Heißluftfritteusen sind wahre Multitalente. Wir zeigen Ihnen starke Markenmodelle, die bei Amazon derzeit besonders gefragt sind – von kompakt bis High-End.
Heißluftfritteusen gehören zu den beliebtesten Küchenhelfern der letzten Jahre. Sie arbeiten effizient, benötigen deutlich weniger Öl und ersetzen oft gleich mehrere Geräte wie Backofen, Toaster oder Mikrowelle. Ob Single-Haushalt, Familie oder Meal-Prep-Fans: Für jeden Bedarf gibt es mittlerweile das richtige Modell. Wir haben die aktuellen Bestseller und Preis-Highlights bei Amazon unter die Lupe genommen und stellen Ihnen empfehlenswerte Geräte von Tefal, Ninja und Co. vor.
Die besten Airfryer-Angebote für unter 120 Euro bei Amazon
Philips Airfryer 2000 Series Heißluftfritteuse
Dieser Philips-Klassiker ist bekannt für seine einfache Bedienung und verlässliche Leistung. Mit 4,2 Litern Fassungsvermögen eignet er sich gut für Paare oder kleinere Familien, die einen alltagstauglichen Airfryer suchen. Braten, Toasten, Backen, Auftauen oder Dörren: Mit 13 verschiedenen Kochfunktionen ist dieses Modell ein echter Allrounder für Gemüse, Fleisch, Fisch, Backwaren und mehr.
- Kapazität: 4,2 Liter
- Leistung: 1.500 Watt
- Funktionen: 13 Kochfunktionen
Cosori Turboblaze Airfryer
Der Turboblaze setzt auf einen besonders energieeffizienten Motor, der schneller aufheizt und gleichzeitig Strom spart. Mehrere voreingestellte Programme machen die Bedienung unkompliziert, während der große Sechs-Liter-Korb genügend Platz für ganze Mahlzeiten bietet. Mit 4,8 von fünf Sternen nach über 15.000 Bewertungen gehört dieser Airfryer zu den beliebtesten bei Amazon!
- Kapazität: 6 Liter
- Leistung: 1.725 Watt
- Funktionen: 9 Kochfunktionen, 5 Gebläsestufen
Tefal Easy Fry Max und Compact
Die Tefal Easy Fry Max punktet mit einfacher Bedienung und solider Leistung für den Alltagsgebrauch. Mit mehreren voreingestellten Programmen und einem großzügigen Fassungsvermögen bereitet sie knusprige Pommes, Gemüse oder Geflügel mit wenig Fett zu – ideal für alle, die Wert auf unkomplizierte, gesunde Küche legen. Das moderne Design und die leicht zu reinigenden Komponenten machen sie zudem zu einem praktischen Begleiter in jeder Küche.
- Kapazität: 5 Liter
- Leistung: 1.500 Watt
- Funktionen: 10 Kochfunktionen
Für Single-Haushalte oder alle, die den Airfryer nur gelegentlich nutzen möchten, ist auch die kleinere Compact-Variante mit drei Litern eine gute Wahl:
Ninja Crispi
Die Ninja Crispi ist eine extra konzipiert für schnelles Meal-Prep: Die Gerichte werden direkt in Glasbehältern gegart, die sich anschließend abnehmen und mit einem Deckel auslaufsicher im Kühlschrank oder der Tasche verstauen lassen. Perfekt für das Mittagessen im Büro oder das Vorkochen für mehrere Tage!
- Kapazität: 3,8 Liter und 1,4 Liter
- Leistung: 1.700 Watt
- Funktionen: 4 Kochfunktionen
- Zubehör: 2 Antihaft-Crisper-Gittereinsätze, 2 Glaskochbehälter, 2 Deckel
Amazon: Das sind die besten Angebote für Doppelkammer-Heißluftfritteusen
Ninja Foodi Max Dual Zone
Ein echter Bestseller: Mit zwei nebeneinanderliegenden Körben und der beliebten Sync-Funktion bringt dieses Modell zwei Speisen exakt gleichzeitig auf den Tisch. Die große Kapazität eignet sich ideal für Haushalte mit mehreren Personen, und dank der hohen Leistung werden Speisen besonders knusprig.
- Kapazität: 2x 4,75 Liter
- Leistung: 2.470 Watt
- Funktionen: 6 Kochfunktionen, Match, Synch
- Zubehör: 2 Antihaft-Crisper-Gittereinsätze, Silikonzange
Ninja Double Stack XL
Ebenfalls mit zwei Kammern, aber deutlich platzsparender: Die Double Stack XL von Ninja nutzt zwei übereinander angeordnete Garzonen. Jede Zone lässt sich separat steuern, sodass Sie zwei unterschiedliche Gerichte gleichzeitig zubereiten können, aber die Match- und Synch-Funktionen sind natürlich ebenfalls an Bord. Das Modell ist perfekt für Familien und alle, die maximale Flexibilität möchten.
- Kapazität: 2x 4,75 Liter
- Leistung: 2.470 Watt
- Funktionen: 6 Kochfunktionen, Match, Synch
- Zubehör: 2 Antihaft-Crisper-Gittereinsätze, 2 Racks, Silikonzange
Philips Airfryer Dual Basket 3000 Series
Die Dual-Basket-Serie von Philips bietet ebenfalls zwei unabhängige Körbe, allerdings in verschiedenen Größen – perfekt geeignet für alle, die Hauptgericht und Beilagen im Airfryer zubereiten möchten. Durch die Rapid-Air-Technologie wird die Luft besonders schnell und gleichmäßig verteilt, so gibt es besonders knusprige Ergebnisse ohne viel Öl. Mit knapp 130 Euro ist diese Heißluftfritteuse ein echter Preistipp!
- Kapazität: 3 Liter + 6 Liter
- Leistung: 2.470 Watt
- Funktionen: 12 Kochfunktionen, Copy-Funktion, Synchronisation
- Zubehör: App mit Rezepten
Fazit: Diese Airfryer-Angebote bei Amazon lohnen sich jetzt
Braten, backen, dörren oder aufwärmen: Airfryer sind unglaublich vielseitig. Bei Amazon finden Sie für jedes Budget und jeden Haushalt das passende Modell – ob platzsparend, leistungsstark oder mit doppelter Garkapazität. Besonders spannend sind Doppelkammer-Geräte wie die Ninja-Modelle, während Philips und Cosori mit solider Technik für den Alltag überzeugen.
*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.