Jamie-Oliver-Hype enthüllt: DAS ist der wahre Grund, warum jeder diese Pfanne will!

Kaum eine Bratpfanne wird so gefeiert wie die Jamie-Oliver-Pfanne von Tefal. Auf Social Media ist sie Dauerbrenner, in vielen Küchen längst Standard. Doch was steckt wirklich hinter dem Hype? Wir haben genauer hingesehen – und verraten Ihnen, warum jeder diese Pfanne will.

Kochen wie ein Profi, aber bitte alltagstauglich – genau das verspricht die Zusammenarbeit von Starkoch Jamie Oliver und Traditionsmarke Tefal. Seit über 20 Jahren tüfteln beide an Kochgeschirr, das nicht nur gut aussieht, sondern im Alltag wirklich performt.

Und wir sagen: Der Hype kommt nicht von ungefähr. Denn diese Pfannen kombinieren robuste Profi-Qualität mit cleverer Technik – und das zu einem Preis, der überraschend bodenständig bleibt.

Jamie Oliver Cook’s Direct On Bratpfanne – der Bestseller

Wer nur eine Pfanne möchte, greift oft direkt zu diesem Modell. Die 28-Zentimeter-Version* ist ideal für alles von Spiegelei bis Steak. Besonders praktisch: die Titanium-verstärkte Antihaftbeschichtung. Selbst empfindliche Speisen lösen sich mühelos – weniger Fett, weniger Stress, mehr Genuss.

Highlight ist das Thermo-Signal in der Mitte der Pfanne. Sobald es sich dunkelrot färbt, wissen Sie: Jetzt ist die perfekte Brattemperatur erreicht. Kein Rätselraten mehr, kein zu frühes Wenden.

Dank Edelstahl-Korpus funktioniert sie auf allen Herdarten – auch Induktion – und darf sogar bis 210 °C in den Backofen. Vom Anbraten direkt zum Überbacken? Kein Problem.

Preislich liegt sie aktuell bei 44,56 statt 48,40 Euro – also rund 8 Prozent Rabatt. Für eine Edelstahlpfanne dieser Qualität ist das absolut fair kalkuliert.

Tefal Jamie Oliver Cook's Direct On Bratpfanne 28 cm – für 44,56 statt 48,40 Euro bei Amazon*

© Tefal

Sie wollen mehr? Das Jamie-Oliver-Pfannenset mit Rabatt

Wer gleich Nägel mit Köpfen machen will, setzt auf das komplette Set* mit 20, 24 und 28 Zentimetern Durchmesser. So sind Sie für jede Portion gerüstet – vom schnellen Frühstück bis zum Familienabendessen.

Auch hier sorgt die Titanium-verstärkte Antihaftbeschichtung für Langlebigkeit, während das Thermo-Signal zuverlässig den perfekten Zeitpunkt zum Anbraten anzeigt. Die genieteten Edelstahlgriffe liegen sicher in der Hand und auch diese Pfannen sind backofenfest bis 210 °C.

Aktuell kostet das Set 96,13 statt 106,88 Euro – das entspricht rund 10 Prozent Ersparnis. Rechnet man die Einzelpreise hoch, ist das Set klar die wirtschaftlichere Lösung.

Tefal Jamie Oliver Pfannenset 20/24/28 cm – für 96,13 statt 106,88 Euro bei Amazon* © Tefal

Was macht die Jamie-Oliver-Bratpfanne von Tefal so besonders?

Der wahre Grund für den Hype ist die Mischung aus Profi-Anspruch und Alltagstauglichkeit.

✔ Titanium-Antihaftbeschichtung: Besonders robust, langlebig und kratzresistent. Ideal auch für empfindliche Speisen wie Eier oder Fisch.

✔ Thermo-Signal-Technologie: Der clevere Temperaturindikator zeigt exakt an, wann die optimale Brattemperatur erreicht ist. Das sorgt für bessere Röstaromen und gleichmäßige Ergebnisse.

✔ Hochwertige Materialien: Edelstahl oder harteloxiertes Aluminium garantieren eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung – auf allen Herdarten, inklusive Induktion.

✔ Backofenfest und vielseitig: Erst scharf anbraten, dann im Ofen fertig garen – ganz ohne umfüllen.

✔ Langlebig und pflegeleicht: Spülmaschinengeeignet, stabile Verarbeitung, genietete Griffe für sicheren Halt.

Seit 2003 arbeiten Jamie Oliver und Tefal zusammen – das merkt man. Hier wurde nicht einfach ein Name aufgedruckt, sondern echte Küchenpraxis umgesetzt. Viele Nutzer beschreiben die Pfanne als eine, die man einmal kauft und jahrelang nutzt.

Fazit: Mehr als nur eine Promi-Pfanne

Die Jamie-Oliver-Pfannen sind kein kurzlebiger Trend, sondern eine durchdachte Kombination aus Technik, Qualität und fairem Preis. Wer eine Pfanne sucht, die vom Herd in den Ofen und direkt auf den Tisch wandern kann, bekommt hier eine langlebige Lösung für den Alltag. Unser Eindruck: Der Hype ist absolut nachvollziehbar. Und bei den aktuellen Rabatten lohnt sich ein genauer Blick gleich doppelt. Mahlzeit!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.