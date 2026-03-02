Attensam setzt künftig auf weibliche Doppelspitze

Österreichs Multidienstleister Attensam stellt die Weichen für die Zukunft. Mit Romana Hahn und Luise David übernehmen zwei erfahrene Expertinnen zentrale Leitungspositionen im Unternehmen.

Beim heimischen Branchenriesen Attensam gibt es personelle Neuigkeiten in der Führungsebene. Das Unternehmen besetzt zwei strategisch wichtige Bereiche neu und setzt dabei gezielt auf weibliche Expertise, um das Leistungsangebot in Österreich weiter auszubauen.

Fokus auf Sanierungsprojekte

Romana Hahn übernimmt die Leitung des neu geschaffenen Bereichs für Bau, Sanierung und Werterhalt. Die erfahrene Baumeisterin führt ein 20-köpfiges Team und plant, das Segment der Wohnungssanierungen deutlich zu forcieren. Neben klassischen Maler- und Baumeisterarbeiten stehen auch modernes Wassermonitoring und Aufzugskontrollen auf der Agenda. Ein zentrales Ziel ihrer Arbeit ist die Einführung einer digitalen Dokumentationsplattform, die Kunden alle durchgeführten Arbeiten transparent auf Knopfdruck anzeigt.

Hahn blickt auf fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Planung und Sanierung zurück, wobei ihr Schwerpunkt bisher auf Wiener Gründerzeithäusern lag. Nach ihrem Abschluss an der HTL für Tiefbau erwarb sie Gewerbeprüfungen als Baumeisterin, Bauträgerin und Immobilienmaklerin. Ihr Ziel ist es, die technischen Dienstleistungen von Attensam künftig flächendeckend vom Neusiedler See bis zum Bodensee anzubieten und so den langfristigen Erhalt von Immobilien zu sichern.

Frische Impulse für Grünflächen

In Wien übernimmt Luise David die Teamleitung der Grünflächenbetreuung. Die ausgebildete Gärtnerin koordiniert mit zwölf Mitarbeitern Aufträge für private und gewerbliche Kunden. Das Spektrum reicht von der klassischen Gartengestaltung über die Wartung von Mährobotern bis hin zu innovativen Fassaden- und Innenhofbegrünungen. David absolvierte die Gartenbaufachschule Langenlois und bringt mehrjährige Erfahrung in der Landschaftsgestaltung mit in ihre neue Position.

Strategische Förderung von Frauen

Für die Geschäftsführung der Attensam Unternehmensgruppe ist die Neubesetzung ein wichtiger Schritt. Oliver Attensam betont, dass mit der Verpflichtung der beiden Fachfrauen nicht nur die Zukunftsfähigkeit in wichtigen Leistungsbereichen gestärkt wird, sondern auch ein bewusstes Zeichen für die Förderung weiblicher Führungskräfte im Betrieb gesetzt wird. Die neuen Führungskräfte sollen dabei helfen, die Servicepalette einem noch größeren Kundenkreis zugänglich zu machen.