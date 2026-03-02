Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 49.65 aktien down -3.22% Andritz AG 71.85 aktien down -2.31% BAWAG Group AG 127.60 aktien down -3.33% CA Immobilien Anlagen AG 26.260 aktien down -0.53% CPI Europe AG 15.950 aktien down -0.75% DO & CO Aktiengesellschaft 192.00 aktien down -10.9% EVN AG 28.750 aktien down -2.87% Erste Group Bank AG 97.40 aktien down -3.28% Lenzing AG 23.750 aktien down -2.86% OMV AG 56.50 aktien up +3.1% Oesterreichische Post AG 34.500 aktien down -1.71% PORR AG 38.450 aktien down -1.79% Raiffeisen Bank Internat. AG 40.140 aktien down -5.02% SBO AG 35.650 aktien up +0.28% STRABAG SE 93.50 aktien down -1.79% UNIQA Insurance Group AG 16.200 aktien down -3.23% VERBUND AG Kat. A 62.35 aktien up +3.4% VIENNA INSURANCE GROUP AG 65.20 aktien down -1.06% Wienerberger AG 26.700 aktien down -3.96% voestalpine AG 46.920 aktien down -3.34%
  1. oe24.at
  2. Business
Attensam setzt künftig auf weibliche Doppelspitze
© Attensam

Führungsduo

Attensam setzt künftig auf weibliche Doppelspitze

02.03.26, 10:17
Teilen

Österreichs Multidienstleister Attensam stellt die Weichen für die Zukunft. Mit Romana Hahn und Luise David übernehmen zwei erfahrene Expertinnen zentrale Leitungspositionen im Unternehmen. 

Beim heimischen Branchenriesen Attensam gibt es personelle Neuigkeiten in der Führungsebene. Das Unternehmen besetzt zwei strategisch wichtige Bereiche neu und setzt dabei gezielt auf weibliche Expertise, um das Leistungsangebot in Österreich weiter auszubauen.

Fokus auf Sanierungsprojekte

Romana Hahn übernimmt die Leitung des neu geschaffenen Bereichs für Bau, Sanierung und Werterhalt. Die erfahrene Baumeisterin führt ein 20-köpfiges Team und plant, das Segment der Wohnungssanierungen deutlich zu forcieren. Neben klassischen Maler- und Baumeisterarbeiten stehen auch modernes Wassermonitoring und Aufzugskontrollen auf der Agenda. Ein zentrales Ziel ihrer Arbeit ist die Einführung einer digitalen Dokumentationsplattform, die Kunden alle durchgeführten Arbeiten transparent auf Knopfdruck anzeigt.

Hahn blickt auf fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Planung und Sanierung zurück, wobei ihr Schwerpunkt bisher auf Wiener Gründerzeithäusern lag. Nach ihrem Abschluss an der HTL für Tiefbau erwarb sie Gewerbeprüfungen als Baumeisterin, Bauträgerin und Immobilienmaklerin. Ihr Ziel ist es, die technischen Dienstleistungen von Attensam künftig flächendeckend vom Neusiedler See bis zum Bodensee anzubieten und so den langfristigen Erhalt von Immobilien zu sichern.

Frische Impulse für Grünflächen

In Wien übernimmt Luise David die Teamleitung der Grünflächenbetreuung. Die ausgebildete Gärtnerin koordiniert mit zwölf Mitarbeitern Aufträge für private und gewerbliche Kunden. Das Spektrum reicht von der klassischen Gartengestaltung über die Wartung von Mährobotern bis hin zu innovativen Fassaden- und Innenhofbegrünungen. David absolvierte die Gartenbaufachschule Langenlois und bringt mehrjährige Erfahrung in der Landschaftsgestaltung mit in ihre neue Position.

Strategische Förderung von Frauen

Für die Geschäftsführung der Attensam Unternehmensgruppe ist die Neubesetzung ein wichtiger Schritt. Oliver Attensam betont, dass mit der Verpflichtung der beiden Fachfrauen nicht nur die Zukunftsfähigkeit in wichtigen Leistungsbereichen gestärkt wird, sondern auch ein bewusstes Zeichen für die Förderung weiblicher Führungskräfte im Betrieb gesetzt wird. Die neuen Führungskräfte sollen dabei helfen, die Servicepalette einem noch größeren Kundenkreis zugänglich zu machen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen