Das wurde aus den Kika/Leiner-Möbelhäusern

Kika/Leiner-Ende jährt sich zum ersten Mal

Die Signa-Gruppe verkaufte im Jahr 2023 insgesamt 37 Kika/Leiner-Immobilien an den Grazer Immobilienentwickler Supernova und drei Standorte an Gesellschaften der Hallmann-Gruppe. Im Zuge der ersten Kika/Leiner-Insolvenz 2023 wurden 23 Standorte zugesperrt, mit dem Konkurs schlossen Ende Jänner 2025 die restlichen 17 Möbelhäuser. Supernova konnte bisher 22 Kika/Leiner-Immobilien verkaufen, die restlichen Standorte werden selbst entwickelt oder sollen noch verkauft werden.

Auf APA-Anfrage gab die Supernova den aktuellen Status der ehemaligen Kika/Leiner-Einrichtungshäuser bekannt:

Burgenland

Kika Unterwart: Im Jahr 2024 verkauft an die Investment-Gesellschaft SAR Leasing der XXXLutz-Gruppe. Soll im Mai 2026 als Möbelix eröffnen.

Kika Eisenstadt: Der Standort wird von Supernova selbst entwickelt. Ein Einkaufszentrum soll im zweiten Quartal 2026 eröffnen.

Kärnten

Kika Klagenfurt: Immobilie ist im Besitz der Supernova. Derzeit werden Entwicklungsmöglichkeiten geprüft.

Leiner Villach: Liegenschaft wurde von Supernova selbst entwickelt. Einkaufszentrum eröffnete im September 2025.

Niederösterreich

Leiner Amstetten: Verkauft an XXXLutz/SAR Leasing GmbH (2024). Soll im Herbst 2026 als Mömax eröffnen.

Kika Horn: Verkauft an XXXLutz/SAR Leasing GmbH (2024).

Leiner Krems: Befindet sich noch im Eigentum der Supernova, die Entwicklung der Immobilie ist offen.

Kika Mistelbach: Verkauft an XXXLutz/SAR Leasing GmbH (2024). Soll im Mai 2026 als XXXLutz eröffnen.

Kika St. Pölten und Firmenzentrale: Liegenschaft befindet sich im Eigentum der Supernova und soll zu einem Fachmarktzentrum entwickelt werden.

Kika Stockerau: Verkauft an die Kuchler Holding und ist nun ein Smyths Toys Superstore.

Leiner Langenrohr: Diese noch im Eigentum der Supernova befindliche Immobilie wird derzeit von XXXLutz als Lager genutzt. Die weitere Vermarktung ist offen.

Leiner Vösendorf: Liegenschaft noch im Bestand der Supernova. Die Vermarktung ist noch offen.

Kika Wiener Neustadt: Wurde verkauft an Lenox Trading. Ein Großteil der Flächen wird vermietet, ein kleiner Teil wird von Lenox als Lager verwendet.

Oberösterreich

Kika Ansfelden: Derzeit noch im Eigentum der Supernova. Wird derzeit als Logistikstandort genutzt, Genehmigung im Laufen.

Kika Linz: Verkauft an die Rutter-Gruppe.

Kika Ried: Verkauft an Erhardt Immo GmbH. Seit 2024 als Vario Center mit Geschäfts- und Büroflächen wieder in Betrieb.

Leiner Steyr: Verkauft an XXXLutz/SAR Leasing GmbH (2024).

Leiner Vöcklabruck: Verkauft an XXXLutz/SAR Leasing GmbH (2024). Soll im Herbst 2026 als Mömax eröffnen.

Salzburg

Kika Eugendorf: Befindet sich derzeit noch im Eigentum der Supernova. Verhandlungen mit Kaufinteressenten laufen.

Kika Saalfelden: An Salzburger Unternehmer Patrick Müller verkauft. Geplant sind vier Geschäfte, ein Indoor-Freizeitpark und Flächen für Saalfeldener Vereine.

Leiner Salzburg: Die in einer Wohngegend liegende Immobilie wird von Supernova selbst entwickelt. Es sollen Handelsflächen und Wohnungen kombiniert werden. Der Architekturwettbewerb ist in Vorbereitung. Die Fertigstellung ist frühestens im Jahr 2027 möglich.

Kika St. Johann: Verkauft an XXXLutz/SAR Leasing GmbH (2024).

Steiermark

Kika Feldbach: Verkauft an Unternehmer Erwin Teller. Wurde vorübergehend als Hervis-Outlet genutzt.

Kika Graz: Verkauft an Anton Paar Group. Der Messtechnikspezialist wird Teile der Immobilie selbst nutzen.

Leiner Graz: Verkauft an den Grazer Bauprojektentwickler Trivalue.

Leiner Judenburg: Verkauft an XXXLutz/SAR Leasing GmbH (2024).

Kika Leoben: Verkauft an die Auktionsplattform Aurena.

Kika Liezen: Verkauft an XXXLutz/SAR Leasing GmbH (2024).

Tirol

Kika Imst: Verkauft an die IVG Firmengruppe und zum Aupark Center Imst umgebaut.

Kika Innsbruck Rum: Immobilie befindet sich noch im Eigentum der Supernova. Gespräche mit Kaufinteressenten laufen.

Kika Lienz: Verkauft an XXXLutz/SAR Leasing GmbH (2024). Soll im Sommer 2026 als XXXLutz eröffnen.

Kika Wörgl: Verkauft an XXXLutz/SAR Leasing GmbH (2024). Soll im März 2026 als XXXLutz eröffnen.

Vorarlberg

Kika Dornbirn: Befindet sich noch im Eigentum der Supernova. Exklusive Verhandlungen mit IKEA laufen.

Wien

Kika Wien Laxenburgerstraße: Befindet sich im Eigentum der Supernova. Umbau zu Retail und Büros. Fertigstellung für 2027 geplant.



Kika Wien Nord: Gespräche laufen, Immobilie noch im Eigentum der Supernova.



Leiner Wien Nord: Verkauft an GIM Shopping Center und im Herbst 2025 als "Homeland"-Möbelhaus wieder eröffnet.



Leiner Wien West: Gespräche laufen, Liegenschaft noch im Eigentum der Supernova.