Jetzt bei der Consorsbank: Depot eröffnen und 200 Euro einstreichen

Aktuell gibt es bei der Consorsbank einen attraktiven Neukunden-Bonus für alle, die ein Wertpapierdepot eröffnen: Wer mindestens 20.000 Euro einzahlt, sichert sich eine Prämie von 200 Euro – ein lohnender Einstieg in den Aktien- und ETF-Bereich.

Anlegerinnen und Anleger, die ihr Geld nicht einfach auf einem Tagesgeldkonto liegen lassen möchten, können jetzt doppelt profitieren: Die Consorsbank bietet neuen Kundinnen und Kunden derzeit einen Bonus von bis zu 200 Euro, wenn sie ein Wertpapierdepot eröffnen. Hier kommen alle Details zur Aktion.

Consorsbank-Angebot: Depot eröffnen und 200 Euro Bonus sichern

Die Consorsbank hält für Neukundinnen und Neukunden bei einer Depoteröffnung gerade eine Prämie von 200 Euro bereit – allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. So geht es:

Beantragen Sie ein Consorsbank-Wertdepot. Übertragen Sie innerhalb von drei Monaten nach Depoteröffnung mindestens 20.000 Euro Depotvolumen. Stichtag, um den Bonus zu erhalten, ist das Monatsende des Eröffnungsmonats plus drei Monate. Eröffnen Sie das Depot also Mitte Februar, wäre der 31. Mai der Stichtag, an dem das Depotvolumen mindestens 20.000 Euro betragen sollte.

Der Bonus entspricht einem Prozent der Mindesteinzahlung, ist einmalig und wird nach Erfüllung der Bedingungen auf das Verrechnungskonto gutgeschrieben.

Depot bei der Consorsbank: Die Details

Bei der Consorsbank handeln Sie Ihre Wertpapiere an 34 deutschen und internationalen Börsen. Ein weiterer Vorteil: Für die ersten zwölf Monate kostet jede Order über die Börse Tradegate Exchange nur 0,95 Euro. Hinzu kommen dann nur die marktüblichen Spreads.

Depotführung und -wechsel: kostenlos

kostenlos Aktion: 12 Monate 0,95 Euro pro Order über Tradegate Exchange

12 Monate 0,95 Euro pro Order über Tradegate Exchange Sparpläne: alle ETF-Sparpläne für 0 Euro Sparplangebühr

alle ETF-Sparpläne für 0 Euro Sparplangebühr Derivate: außerbörslich ab 0 Euro Ordergebühr mit BNP Paribas, J.P. Morgan, Société Générale und Vontobel

Der Blog Broker-Test.at bewertet das Depot bei der Consorsbank vor allem dann als praktisch, wenn Sie an deutschen Börsen handeln möchten – als deutsche Direktbank sind die Orders dort günstig. Internationale und österreichische Börsen hingegen bewertet der Finanzexperte als vergleichsweise teuer.

Wichtig zu wissen: Die Consorsbank ist als deutsche Bank nicht steuereinfach. Das bedeutet: Die Abfuhr der Kapitalertragsteuer erfolgt in Österreich nicht automatisch. Entsprechende Erträge müssen selbst versteuert werden.

Stark: Tagesgeldkonto mit 3,1 Prozent p. a. inklusive

Zusätzlich zum Wertpapierdepot gibt es bei der Consorsbank ein kostenloses Tagesgeldkonto dazu. Die Verzinsung liegt für drei Monate bei 3,1 Prozent Zinsen pro Jahr auf Einlagen bis zu einer Million Euro, die Zinsgutschrift wird vierteljährlich ausgezahlt. Weitere Informationen zum Consorsbank-Tagesgeldkonto finden Sie hier: Tagesgeld-Hammer: Hier sichern Sie sich jetzt 3,1 Prozent Zinsen – Consorsbank-Angebot im Check.

Fazit: Für wen lohnt sich ein Depot bei der Consorsbank?



Wer sich aktuell ein Wertpapierdepot bei der Consorsbank einrichtet und 20.000 Euro oder mehr einzahlt, kann sich eine Prämie von 200 Euro sichern – ein lohnender Einstieg in die Welt der Börse und Geldanlage. Gerade für langfristige Anlegerinnen und Anleger, die über Sparpläne in ETFs oder Aktien nachdenken, bietet diese Aktion einen doppelten Vorteil: Sie profitieren von potenziellen Kurschancen und von einem direkten Bonus.

