50 Euro geschenkt: Diese kostenlose Kreditkarte kommt jetzt mit Startbonus

Wer bisher Inhaberin oder Inhaber einer Card-Complete-Kreditkarte war, muss sich jetzt nach Alternativen umsehen. Eine gute Option: Die kostenlose Kreditkarte der TF Bank, bei der Sie sich 50 Euro Startbonus sichern können.

Ab März verlieren viele Österreicherinnen und Österreicher ihre gewohnte Kreditkarte: Durch das Aus von Card Complete müssen sich hunderttausende Kundinnen und Kunden nach einer neuen Zahlungs-lösung umsehen. Alternativ zu den Kreditkarten der Hausbanken ist die kostenlose Mastercard Gold der TF Bank eine starke Option: Sie ist gebührenfrei und lockt aktuell auch mit einem 50-Euro-Startbonus.

Kostenlose Kreditkarte mit Startbonus: Was bietet die TF Bank Mastercard Gold?

Die Mastercard Gold der TF Bank zählt zu den beliebtesten kostenlosen Kreditkarten: Sie kommt ohne Jahresgebühr, bietet weltweit gebührenfreies Bezahlen und ist mit mobilen Zahlungsdiensten kompatibel. Zusätzlich profitieren Sie von Reiseversicherungen und Cashback-Aktionen – Vorteile, die sonst oft nur zu Premium-Karten gehören.

Die wichtigsten Vorteile der TF Mastercard Gold* im Überblick:

0 Euro Jahresgebühr – dauerhaft kostenlos

50 Euro Startbonus für Neukunden

Flexible Rückzahlung möglich

Weltweit gebührenfrei bezahlen, ohne Fremdwährungsgebühren

Kompatibel mit Apple Pay und Google Pay

Reiseversicherungen inklusive

TF Mastercard Gold Kreditkarte – für 0,00 Euro Jahresgebühr bei TF Bank* © TF Bank

Alle Ausgaben, Dokumente und Co. können Sie jederzeit in der zugehörigen App einsehen – bequemes Online-Banking für die Kreditkarte also.

Wichtig zu wissen: Zinsen fallen nur an, wenn Sie sich für die Rückzahlung in Teilbeträgen entscheiden. Bei Vollzahlung bleibt jeder Einkauf bis zu 51 Tage lang zinsfrei. Begleichen Sie den gesamten Rechnungsbetrag bis zum Fälligkeitsdatum, nutzen Sie die Karte also vollständig gebühren- und zinsfrei!

Startbonus: So gibt es 50 Euro geschenkt

Die TF Bank bietet derzeit einen Neukundenbonus von 50 Euro – allerdings unter Bedingungen. Das Kleingedruckte verrät: Den Bonus erhalten Sie nur, wenn Sie die Karte über einen Link wie unseren beantragen und innerhalb von vier Wochen nach Kartenaktivierung mindestens 100 Euro damit umsetzen. Dann werden Ihnen die 50 Euro direkt auf Ihre Mastercard Gold gebucht, die Aktion gilt bis zum 28. Februar.

Reisen mit der Mastercard Cold: Versicherungen und Co.

Wer häufig reist, findet in der Mastercard Gold einen zuverlässigen Begleiter. Sie zahlen auf der ganzen Welt ohne Fremdwährungsgebühren, sodass keine versteckten Kosten entstehen. Zusätzlich greift ein umfassendes Versicherungspaket für Sie und Ihre Mitreisenden, wenn Sie mindestens 50 Prozent der Gesamttransportkosten vor der Reise mit der Mastercard Gold bezahlen – zum Beispiel eine Flugbuchung. Das Versicherungspaket umfasst:

Versicherungsschutz für verlorenes, beschädigtes, gestohlenes oder verspätetes Gepäck

Stornierungsschutz bis zu 3.000 Euro bei Unfall oder Krankheit

24- Stunden-Schutz im Krankheitsfall

Unfallschutz

Gilt auch für mitreisende Familienangehörige

Ebenfalls top: Bei ausgewählten Partnern der TF Bank können Sie bis zu fünf Prozent Cashback erhalten, wenn Sie ihre Reise, das Hotel oder den Mietwagen über den TF-Bank-Vorteilsclub buchen.

TF Bank im Vergleich: Warum ist die Karte jetzt besonders interessant?

Mit dem Wegfall der Card-Complete-Produkte in Österreich stehen zahlreiche Kundinnen und Kunden plötzlich ohne Kreditkarte da. Die UniCredit Bank Austria und Raiffeisen International bieten in Zukunft wieder eigene Kreditkarten an. Allerdings sind die goldenen Optionen, die mit Reiseversicherungen und Co. punkten, nicht gerade günstig: Für die Mastercard Gold der Bank Austria fallen ab dem zweiten Jahr 65 Euro Gebühren an, für die Raiffeisen Kreditkarte Gold sogar über 74 Euro im Jahr.

Die Mastercard Gold der TF Bank positioniert sich da als kostenlose Kartenlösung mit diversen Pluspunkten – ohne Bindung, ohne versteckte Gebühren und ohne Kontowechsel. Durch Apple Pay und Google Pay eignet sie sich auch prima für mobiles Bezahlen im Alltag, im Urlaub oder beim Online-Shopping.

Für wen eignet sich die TF Bank Mastercard Gold?

Die Mastercard Gold der TF Bank ist daher die richtige Wahl für alle, die

eine kostenlose Kreditkarte als flexible Zahlungslösung suchen,

viel reisen,

nach dem Ende von Card Complete rasch eine Ersatzkarte benötigen,

von ihrer Kreditkarte Extraleistungen ohne Extrakosten erwarten.

TF Mastercard Gold Kreditkarte – für 0,00 Euro Jahresgebühr bei TF Bank* © TF Bank

Fazit: Darum kann sich die TF Bank Mastercard Gold jetzt lohnen

Die TF Bank Mastercard Gold ist eine der derzeit attraktivsten kostenlosen Kreditkarten und durch den 50-Euro-Startbonus besonders interessant für Neukundinnen und Neukunden. Wer nach dem Ende der Card-Complete-Karten eine flexible, moderne und dauerhaft gebührenfreie Lösung sucht, bekommt hier ein starkes Gesamtpaket mit vielen Zusatzleistungen. Ideal fürs Reisen, Onlineshopping oder den täglichen Einkauf – und das komplett kostenlos.

*Die Konditionen von Finanzprodukten können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Konditionen nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Anbieter angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes oder Abschluss eines Services über diese Links erhalten wir vom Anbieter eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.