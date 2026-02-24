Winter-Ausverkauf: Marken-Skibekleidung so günstig wie selten!

Der Winter zeigt sich noch einmal von seiner frostigen Seite – und die Preise purzeln gleich mit! Wer jetzt zuschlägt, sichert sich hochwertige Skijacken und -hosen mit satten Rabatten. Wir haben für Sie die stärksten Deals für Damen, Herren und Kinder zusammengestellt.

Jetzt oder nie: Der große Winter-Sale läuft

Der Saison-Endspurt ist traditionell die beste Zeit für echte Schnäppchen. Viele Marken räumen ihre Lager – und genau das spielt Ihnen in die Karten. Ob für den letzten Skiurlaub, die kommende Saison oder einfach als stylisches Upgrade für Ihre Wintersport-Garderobe: Jetzt bekommen Sie Top-Qualität deutlich günstiger. Wir zeigen Ihnen die besten Angebote im Überblick.

Herren-Skijacken im Sale

Killtec Ski-Jacket – Colourblock trifft Funktion

Diese Jacke* bringt nicht nur Farbe auf die Piste, sondern auch verlässlichen Wetterschutz. Mit 10.000 Millimeter Wassersäule und verschweißten Nähten bleibt alles trocken, während die atmungsaktive Verarbeitung für ein angenehmes Klima sorgt. Praktisch: Die Kapuze ist abnehmbar, der Schneefang rutschfest und zahlreiche Taschen bieten Platz für Skipass und Co. Für aktuell 123,43 statt 201,64 Euro ist das ein echt starkes Angebot mit 39 Prozent Rabatt – für diese Ausstattung absolut preiswert.

Killtec Herren KSW 45 MN Ski-Jacket – für 123,43 statt 201,64 Euro bei Amazon* © Killtec



Quiksilver Sycamore Solid 20K Jacket – Hightech für die Piste

20K DryFlight®-Technologie, WarmFlight®-Isolierung aus recycelten Materialien und helmkompatible Kapuze – diese Jacke* spielt technisch in der Oberliga. Dazu wasserfeste Reißverschlüsse, Belüftung unter den Armen und ein moderner Fit. Nachhaltig produziert und ohne PFC behandelt. Der Preis? 148,28 statt 252,10 Euro – satte 41 Prozent Ersparnis. Für eine 20K-Jacke dieser Marke ein echtes Deal-Highlight.

Quiksilver Sycamore Solid 20K Jacket – für 148,28 statt 252,10 Euro bei Amazon* © Quiksilver

North Bend NBOcta Skijacke – skandinavischer Stil zum Top-Preis

Wind- und wasserdicht mit 8.000 Millimeter Wassersäule, getapte Nähte und YKK-Reißverschluss – diese Jacke* liefert solide Performance für Ski und Snowboard. Die abnehmbare Kapuze und verstellbare Abschlüsse sorgen für Komfort. Für 95,99 statt 149,99 Euro eine starke Option für preisbewusste Wintersportler.

North Bend Herren Skijacke NBOcta – für 95,99 statt 149,99 Euro bei Peek & Cloppenburg* © North Bend

Herren-Skihosen im Sale

Chiemsee Herren-Skihose – Performance mit Style

Mit verschweißten Nähten, Schneefang und High-Waist-Cut verbindet diese Hose* Komfort mit modernem Design. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend – perfekt für lange Tage auf der Piste. Für 129,99 statt 189,99 Euro bekommen Sie Markenqualität zum reduzierten Kurs.

Chiemsee Herren-Skihose – für 129,99 statt 189,99 Euro bei Peek & Cloppenburg* © Chiemsee



North Bend NBHilfried – Preis-Leistungs-Sieger

North Bend NBHilfried Skihose – für 67,99 statt 109,99 Euro bei Peek & Cloppenburg* © North Bend

8.000 Millimeter Wassersäule, getapte Nähte und wasserabweisende DWR-Ausrüstung – diese Hose* schützt zuverlässig vor Schnee und Wind. Der verstellbare Bund sorgt für optimalen Sitz. Mit 67,99 statt 109,99 Euro ein besonders attraktiver Deal.

Killtec KSW 82 MN Ski-Hose – 20.000 Millimeter Wassersäule!

Diese Skihose* ist für anspruchsvolle Pistentage gemacht. 20.000 Millimeter Wassersäule, Dermizax-Membran, Ventilationsöffnungen und 4-Wege-Stretch sorgen für Top-Performance. Abnehmbare Träger und Schneefang inklusive. Jetzt für 111,11 statt 183,98 Euro, also 40 Prozent Rabatt – für diese technische Ausstattung ein echtes Sale-Highlight.

Killtec KSW 82 MN Ski Pants – für 111,11 statt 183,98 Euro bei Amazon* © Killtec



Damen-Skijacken im Sale

VAUDE Neyland Hooded Insulation Jacke – nachhaltig warm

Leicht, sportlich und dank Primaloft® RISE kuschelig isoliert. Die Jacke* besteht aus recyceltem Polyester und trägt das Green Shape-Label. Warm, atmungsaktiv und vielseitig tragbar. Für 145,61 statt 201,68 Euro eine hochwertige Option mit Nachhaltigkeitsbonus.

VAUDE Neyland Hooded Insulation Jacket – für 145,61 statt 201,68 Euro bei Amazon* © VAUDE

Killtec KSW 28 WMN Ski-Jacke – sportlich und wetterfest

10.000 Millimeter Wassersäule, verschweißte Nähte und atmungsaktive Verarbeitung machen diese Jacke* pistentauglich. Schneefang, Skibrillentasche und verstellbare Kapuze sorgen für Komfort. Aktuell für 128,77 statt 191,54 Euro – starkes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Killtec KSW 28 WMN Ski Jacket – für 128,77 statt 191,54 Euro bei Amazon* © Killtec

Damen-Skihosen im Sale

Outdoor Ventures Softshell-Skihose – funktional und bequem

Mit 8.000 Millimeter Wassersäule, TPU-Membran und ergonomischem 3D-Knieschnitt bietet diese Hose* viel Bewegungsfreiheit, warmes Futter inklusive. Für 59,99 statt 70,58 Euro ein solider Deal im mittleren Preissegment.

Outdoor Ventures Damen Skihose – für 59,99 statt 70,58 Euro bei Amazon* © Outdoor Ventures



CMP Damen-Skihose – warm, wasserdicht, bereit für jedes Wetter

Diese Skihose von CMP* kombiniert Komfort mit solider Performance auf der Piste. Dank Clima-Protect-Membran, vollständig versiegelten Nähten und bis zu 10.000 Millimeter Wassersäule bleibt es auch bei Schnee und Nässe angenehm trocken. Die Feel Warm Flat-Wattierung sorgt für wohlige Wärme, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Schneefang, regulierbarer Bund und Reißverschlusstaschen machen sie absolut pistentauglich. Aktuell kostet das Modell 69,06 statt 100,79 Euro – 31 Prozent Rabatt sind hier ein sehr faires Angebot für diese Ausstattung.

CMP Damen-Skihose – für 69,06 statt 100,79 Euro bei Amazon* © CMP



Kinder-Deals im Winter-Sale

VAUDE Kids Escape Padded Jacke – 53 Prozent Rabatt!

Diese Jacke* ist gemacht für echte Winterabenteuer. Sie schützt mit wasserdichtem Ceplex Active Material zuverlässig vor Regen, Schnee und Wind, während die kräftige Wattierung angenehm warm hält – selbst an eisigen Tagen. Reflektierende Details erhöhen die Sichtbarkeit, die Kapuze und der doppelte Flap halten Kälte draußen. Besonders schön: Das Modell trägt das Green Shape-Label und wird umweltfreundlich produziert. Aktuell gibt es die Jacke für 52,14 statt 110,93 Euro – satte 53 Prozent Rabatt und damit eines der stärksten Deals im Winter-Sale.

VAUDE Kids Escape Padded Jacket – für 52,14 statt 110,93 Euro bei Amazon* © VAUDE



Killtec Skihose KSW 77 – Latz dran oder ab: Hauptsache trocken und warm

Mit 10.000 Millimeter Wassersäule und verschweißten Nähten hält diese Skihose* zuverlässig trocken. Der abzippbare Latz sorgt für Flexibilität, Schneefang und Kantenschutz machen sie robust für actionreiche Tage im Schnee. Die atmungsaktive Beschichtung und die regulierbare Taille erhöhen den Tragekomfort. Für 48,30 statt 70,54 Euro ist das ein starker Deal für eine funktionale Kinder-Skihose.

Killtec Funktionshose/Skihose KSW 77 – für 48,30 statt 70,54 Euro bei Amazon* © killtec

Worauf kommt es bei guter Skibekleidung an?

Eine hohe Wassersäule (mindestens 8.000-10.000 Millimeter) schützt zuverlässig vor Nässe. Verschweißte oder getapte Nähte verhindern das Eindringen von Wasser an empfindlichen Stellen. Atmungsaktivität ist entscheidend, damit Feuchtigkeit von innen entweichen kann – gerade bei sportlicher Belastung. Schneefänge, Belüftungsreißverschlüsse und verstellbare Abschlüsse erhöhen den Komfort deutlich. Auch nachhaltige Imprägnierungen ohne PFC gewinnen zunehmend an Bedeutung. Wer auf diese Kriterien achtet, investiert in langlebige Qualität – und bleibt trocken wie warm.

Fazit: Jetzt zuschlagen und für den nächsten Winter vorsorgen!

Der Winter-Sale bietet die perfekte Gelegenheit, hochwertige Skibekleidung mit satten Rabatten zu sichern. Ob technische 20K-Ausstattung oder preisbewusste Einsteiger-Modelle – wir sehen aktuell viele starke Deals. Wer clever plant, kauft jetzt günstiger und startet bestens ausgerüstet in die nächste Saison.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.