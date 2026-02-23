Jetzt angesagt: Übergangsjacken für die neue Saison

Die Temperaturen steigen langsam, doch ganz ohne Jacke geht es aktuell noch nicht – genau jetzt beginnt die Zeit der Übergangsjacken. Sie schützen vor Wind, Regen und kühleren Morgenstunden, ohne dabei zu warm zu sein.

Kein Wunder also, dass leichte Jacken für Frühling und Herbst aktuell wieder besonders gefragt sind.

Wer jetzt nach einer neuen Übergangsjacke sucht, sollte vor dem Kauf verschiedene Modelle auf idealo.at vergleichen. Denn die Auswahl reicht vom sportlichen Blouson bis hin zum eleganten Trenchcoat – und oft unterscheiden sich die Preise je nach Händler deutlich.

Warum Übergangsjacken aktuell im Trend liegen

Gerade in der Übergangszeit sind die Wetterbedingungen häufig wechselhaft: Mal scheint die Sonne, mal sorgt ein kühler Wind für frische Temperaturen. Übergangsjacken bestehen deshalb meist aus leichteren Materialien und sind gleichzeitig wind- oder wasserabweisend – ideal für unbeständiges Frühlingswetter.

Zudem sind moderne Modelle längst nicht mehr nur funktional, sondern setzen auch modische Akzente. 2026 stehen vor allem stylische Schnitte und vielseitig kombinierbare Designs im Fokus.

Sublevel Übergangsjacke beige © idealo.at

Sublevel Übergangsjacke beige © idealo.at

Leichte Jacke für wechselhaftes Wetter: Die Sublevel Übergangsjacke in Beige eignet sich ideal für milde Tage im Frühling oder Herbst. Mit praktischen Reißverschlusstaschen und integrierter Kapuze bietet das Modell eine funktionale Lösung für den Alltag – egal ob beim Spaziergang, auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit.

Dank des schlichten Designs lässt sich die Jacke vielseitig kombinieren und passt sowohl zu sportlichen als auch zu lässigen Outfits.

Highlights:

Übergangsjacke für Herren

Mit Kapuze

Reißverschlusstaschen

Leichtes Material

Für Alltag & Freizeit geeignet

Preis: ab € 42,49

Comma Übergangsjacke (2170816) navy © idealo.at

Comma Übergangsjacke (2170816) navy © idealo.at

Stilvolle Begleitung für kühlere Tage: Die Comma Übergangsjacke in Navy überzeugt mit einem klassischen Design und eignet sich ideal für die Übergangszeit zwischen den Jahreszeiten. Das gefütterte Innenmaterial sorgt für zusätzlichen Komfort, während der zeitlose Schnitt sowohl im Alltag als auch im Büro getragen werden kann.

Durch die dezente Farbgebung lässt sich die Jacke vielseitig kombinieren und passt zu unterschiedlichen Outfits – von casual bis elegant.

Highlights:

Damen Übergangsjacke

Gefüttertes Innenmaterial

Klassischer Schnitt

Vielseitig kombinierbar

Für Alltag & Büro geeignet

Preis: ab € 80,67

JP 1880 Übergangsjacke (71041667) schwarz © idealo.at

JP 1880 Übergangsjacke (71041667) schwarz © idealo.at

Funktionale Jacke für wechselhafte Tage: Die JP 1880 Übergangsjacke in Schwarz ist ein praktischer Begleiter für die Übergangszeit. Mit integrierter Kapuze schützt das Modell vor Wind und leichtem Regen – ideal für den Alltag oder Freizeitaktivitäten im Freien.

Der schlichte Look lässt sich vielseitig kombinieren und passt sowohl zu sportlichen als auch zu lässigen Outfits.

Highlights:

Herren Übergangsjacke

Mit Kapuze

Schlichtes Design

Für Alltag & Freizeit geeignet

Ideal für milde Tage

Preis: ab € 76,49

Fransa Übergangsjacke (20615632) braun © idealo.at

Fransa Übergangsjacke (20615632) braun © idealo.at

Praktische Jacke für milde Tage: Die Fransa Übergangsjacke in Braun eignet sich ideal für Frühling und Herbst. Mit gefüttertem Innenmaterial und integrierter Kapuze bietet das Modell zusätzlichen Komfort bei wechselhaftem Wetter – egal ob auf dem Weg zur Arbeit oder bei Freizeitaktivitäten.

Dank des zeitlosen Designs lässt sich die Jacke vielseitig kombinieren und passt zu unterschiedlichen Looks im Alltag.

Highlights:

Damen Übergangsjacke

Mit Kapuze

Gefüttertes Innenmaterial

Für Frühling & Herbst geeignet

Vielseitig kombinierbar

Preis: ab € 67,96

Weitere beliebte Modelle für milde Tage

Besonders gefragt sind aktuell:

• Trenchcoats: Klassisch und elegant für Alltag & Büro

• Bomberjacken: Sportlich und vielseitig kombinierbar

• Blousons: Kurz geschnitten für einen lässigen Look

• Parkas: Praktisch mit Kapuze bei wechselhaftem Wetter

Auch Oversized-Modelle oder Cropped-Fits gehören aktuell zu den beliebtesten Trends und lassen sich ideal in verschiedene Outfits integrieren!

Preisvergleich lohnt sich

Da viele Marken und Modelle gleichzeitig im Umlauf sind, kann ein Preisvergleich dabei helfen, das passende Modell zum besten Preis zu finden. Auf idealo.at lassen sich unterschiedliche Angebote übersichtlich vergleichen – von leichten Steppjacken bis hin zu klassischen Übergangsmänteln!

Fazit

Übergangsjacken sind der ideale Begleiter für milde Tage und wechselhaftes Wetter. Wer aktuelle Trends und Preise auf idealo.at vergleicht, findet schnell ein Modell, das sowohl funktional als auch modisch überzeugt – und bleibt optimal für die kommende Saison ausgestattet.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.