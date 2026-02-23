Neuer Haustier-Trend: Dieser Mikrochip-Futterautomat sorgt jetzt für stressfreie Fütterung

Smart-Home gibt es längst nicht mehr nur für Menschen – auch im Haustierbereich setzen immer mehr Tierhalter auf automatisierte Lösungen. Besonders in Mehrtier-Haushalten liegen aktuell sogenannte Mikrochip-Futterautomaten im Trend.

Sie sorgen dafür, dass jedes Tier genau das Futter bekommt, das für es vorgesehen ist – ohne Futterneid oder ständiges Kontrollieren.

Der SureFeed Sure Petcare Mikrochip-Futterautomat gehört dabei aktuell zu den Bestsellern auf Amazon und wurde bereits über 12.000 Mal bewertet. Gerade bei Katzen mit Spezialfutter oder unterschiedlichen Fressgewohnheiten kann die automatisierte Fütterung eine echte Erleichterung im Alltag sein.

SureFeed Mikrochip-Futterautomat: Individuelle Fütterung ohne Stress

Das Prinzip ist einfach: Der Futterautomat erkennt über den implantierten Mikrochip oder einen kompatiblen RFID-Halsbandanhänger, welches Tier vor dem Napf steht – und öffnet sich ausschließlich für das registrierte Haustier. Entfernt sich dieses wieder, schließt sich der Deckel automatisch.

SureFeed Sure Petcare Mikrochip-Futterautomat für Haustiere, mit dichtem Deckelverschluss, kompatibel mit RFID-Halsbandanhänger, geeignet für Nass- und Trockenfutter © Amazon

Highlights:

• Öffnet sich nur für registrierte Haustiere

• Mikrochip- oder RFID-Erkennung

• Dicht schließender Deckel für längere Frische

• Für Nass- und Trockenfutter geeignet

• Ideal bei mehreren Haustieren

• Batteriebetrieben & kabellos

Aktuell: 131,90 € (-22 %)

So wird verhindert, dass andere Tiere im Haushalt mitfressen oder Spezialfutter aufnehmen. Gerade bei medizinischen Diäten oder individuell abgestimmten Portionen kann das entscheidend sein.

Zudem bleibt das Futter dank des dichten Deckelverschlusses länger frisch und Gerüche werden reduziert – ein Vorteil, der besonders bei Nassfutter ins Gewicht fällt.

Warum der Trend immer beliebter wird

Viele Tierhalter berichten, dass sich Futterklau im Haushalt vollständig vermeiden lässt und jedes Tier nur noch seine vorgesehene Portion erhält. In Haushalten mit mehreren Katzen kann das sogar dabei helfen, Übergewicht zu reduzieren oder spezielle Ernährungspläne konsequent einzuhalten.

Auch in aktuellen Produkttests wird der SureFeed Mikrochip-Futterautomat als innovative Lösung empfohlen, da er mit Chip-Erkennung zu den Vorreitern auf dem Markt zählt.

Automatisierte Fütterung gehört zu den neuen Trends im Haustier-Alltag – besonders für Mehrtier-Haushalte oder Tiere mit speziellen Ernährungsbedürfnissen. Der SureFeed Mikrochip-Futterautomat ermöglicht eine individuelle Futtervergabe und sorgt so für entspannte Mahlzeiten ohne Futterneid.

