Die beliebtesten Mixer im Überblick: Aktuelle Favoriten im Vergleich

Ob morgendlicher Smoothie, cremige Suppe oder selbstgemachter Proteinshake – ein leistungsstarker Mixer ist in vielen Küchen längst unverzichtbar geworden.

Moderne Geräte können heute weit mehr als nur Obst pürieren: Sie zerkleinern Nüsse, crushen Eis oder verarbeiten gefrorene Zutaten zu gleichmäßigen Ergebnissen.

Doch welches Modell passt zu Ihren Anforderungen? Während kompakte Personal Blender ideal für den schnellen Shake zwischendurch sind, bieten klassische Standmixer mehr Volumen und Leistung für Suppen, Dips oder Nussmus.

Wer vor dem Kauf verschiedene Modelle auf idealo.at vergleicht und aktuelle Preise checkt, kann nicht nur das passende Gerät finden, sondern häufig auch bares Geld sparen. Unser Motto: vergleichen, auswählen, mixen.

Philips 5000 Series Standmixer HR3041/00 Grau Schwarz © idealo.at

Vielseitiger Hochleistungsmixer für den täglichen Einsatz: Der Philips 5000 Series HR3041/00 überzeugt mit kraftvollen 1.200 Watt Leistung und großem 2-Liter-Mixbehälter. Damit eignet sich das Modell nicht nur für Smoothies, sondern auch für Suppen, Dips oder das Zerkleinern von Eis und Nüssen. Im Test des ETM Testmagazins wurde der Standmixer mit der Note 1,4 bewertet.

Highlights:

Standmixer mit 1.200 Watt Leistung

Großzügiger 2-Liter-Mixbehälter

Ice-Crush-Funktion & Turbotaste

ProBlend-Technologie für gleichmäßige Ergebnisse

Geeignet für Smoothies, Suppen, Nussmilch oder Dips

Drehregler zur einfachen Bedienung

Preis: ab € 79,00

Ninja BN800EU 3in1-Küchenmaschine © idealo.at

Vielseitiger Küchenhelfer für anspruchsvolle Anwendungen: Die Ninja BN800EU 3in1-Küchenmaschine kombiniert die Funktionen eines Standmixers mit denen einer klassischen Küchenmaschine. Mit 1.200 Watt Leistung und einem 1,8-Liter-Mixbehälter eignet sich das Modell ideal für Smoothies, Suppen, Teige oder Dips. Laut Testbericht von toptechnews.de wurde das Gerät mit der Note 1,8 bewertet.

Highlights:

3in1-Küchenmaschine mit Mixerfunktion

1.200 Watt Leistung

1,8-Liter-Mixbehälter

Integrierter Überhitzungsschutz

Kunststoffgehäuse

Für Smoothies, Teige, Dips und mehr geeignet

Preis: ab € 140,90

Bosch VitaPower Stabmixer Serie 6 MMB6652B © idealo.at

Leistungsstarker Hochleistungsmixer für vielseitige Anwendungen: Der Bosch VitaPower Serie 6 MMB6652B überzeugt mit starken 1.800 Watt und eignet sich ideal für Smoothies, Suppen, Dips oder das Zerkleinern von Eis. Dank Ice-Crush-Funktion und integriertem Reinigungsprogramm ist das Modell sowohl im Alltag als auch bei anspruchsvolleren Mixvorgängen ein zuverlässiger Küchenhelfer.

Highlights:

Standmixer mit 1.800 Watt Leistung

Ice-Crush-Funktion

Integriertes Reinigungsprogramm

Für Smoothies, Suppen, Dips oder Nussmilch geeignet

Auch für heiße Speisen wie Suppen nutzbar

Spülmaschinengeeignete Teile

Preis: ab € 185,36

NutriBullet PRO 900 © idealo.at

Kompakter Hochleistungsmixer für den täglichen Einsatz: Der NutriBullet PRO 900 überzeugt mit 900 Watt Leistung und einer maximalen Drehzahl von bis zu 25.000 U/min. Damit eignet sich das Modell ideal für Smoothies, Proteinshakes oder das Zerkleinern von Eis und gefrorenen Früchten. Dank spülmaschinenfestem Zubehör ist auch die Reinigung besonders unkompliziert.

Highlights:

900 Watt Leistung

Bis zu 25.000 U/min

Ice-Crush-Funktion

Kompaktes Format

Spülmaschinengeeignetes Zubehör

Inklusive Trinkbecher mit Deckel

Preis: ab € 86,99

Kurz-Check vor dem Kauf

• Leistung: Für harte Zutaten wie Nüsse oder Eis empfiehlt sich ein Modell ab etwa 800 Watt.

• Behälter: Glasbehälter sind langlebiger und geschmacksneutral, Kunststoff punktet mit geringerem Gewicht.

• Reinigung: Abnehmbare Klingen und spülmaschinengeeignete Teile erleichtern die Pflege.

• Volumen: Für Familien lohnt sich ein größerer Mixbehälter, Single-Haushalte greifen eher zu kompakten Geräten.

• Programme: Automatikprogramme können die Bedienung deutlich vereinfachen.

Fazit

Ob für den schnellen Smoothie am Morgen, cremige Suppen oder selbstgemachte Dips: Ein guter Mixer erleichtert viele Arbeitsschritte in der Küche und unterstützt eine abwechslungsreiche, gesunde Ernährung. Mit dem Preisvergleich auf idealo.at sehen Sie auf einen Blick, welche Händler aktuell die besten Angebote haben – so finden Sie das passende Modell zum besten Preis.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.