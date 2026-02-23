Run Ready: Die besten Laufschuhe für Ihren Saison-Start im Preisvergleich

Mehr Bewegung im Alltag, frische Luft und neue Fitness-Ziele: Mit dem Start in die neue Saison wächst bei vielen die Motivation, wieder regelmäßig laufen zu gehen. Doch gerade nach längeren Pausen oder bei Neueinstieg gilt – der richtige Laufschuh macht den Unterschied.

Denn falsches Schuhwerk kann schnell zu Beschwerden in Knien, Rücken oder Füßen führen.

Moderne Running-Schuhe bieten heute gezielte Dämpfung, Stabilität und atmungsaktive Materialien, die für ein angenehmes Laufgefühl sorgen – egal ob beim kurzen Feierabend-Run oder auf längeren Strecken am Wochenende.

Wer vor dem Kauf verschiedene Modelle auf idealo.at vergleicht, findet nicht nur den passenden Schuh für seine Bedürfnisse, sondern kann oft auch beim Preis sparen. Diese fünf Modelle zählen aktuell zu den beliebtesten Laufschuhen im Preisvergleich.

Asics Novablast 5 (1011B974) arctic blue/aegean blue © idealo.at

Leichter Trainingsschuh für dynamische Läufe: Der Asics Novablast 5 eignet sich besonders für regelmäßige Trainingseinheiten und punktet mit komfortabler Dämpfung sowie reaktionsfreudigem Laufgefühl. Mit einer Sprengung von 8 mm unterstützt das Modell ein natürliches Abrollverhalten – ideal für Einsteiger und ambitionierte Hobbyläufer.

Highlights:

Herren Laufschuh für Training

Atmungsaktives Textil-Obermaterial

8 mm Sprengung

Komfortable Dämpfung

Für tägliche Laufeinheiten geeignet

Preis: ab € 98,00

Asics Gel-Kayano 32 cobalt burst/pure silver © idealo.at

Zuverlässiger Trainingsschuh für mehr Stabilität: Der Asics Gel-Kayano 32 wurde speziell für komfortables und sicheres Lauftraining entwickelt. Das atmungsaktive Mesh-Obermaterial sorgt für ein angenehmes Fußklima, während die bewährte Dämpfungstechnologie den Fuß bei jedem Schritt unterstützt – ideal für längere Trainingseinheiten.

Highlights:

Herren Laufschuh für Training

Atmungsaktives Mesh-Obermaterial

Komfortable Dämpfung

Stabiler Halt

Für längere Laufeinheiten geeignet

Preis: ab € 118,00

Asics Superblast 2 vital green/black © idealo.at

Leistungsstarker Laufschuh für ambitionierte Läufer: Der Asics Superblast 2 wurde speziell für schnelle Trainingseinheiten und Wettkämpfe entwickelt. Mit atmungsaktivem Mesh-Obermaterial und einer Sprengung von 8 mm bietet das Modell ein dynamisches Laufgefühl und unterstützt ein effizientes Abrollverhalten – ideal für alle, die beim Laufen das Maximum herausholen möchten.

Highlights:

Herren Laufschuh für Wettkampf

Atmungsaktives Mesh-Obermaterial

8 mm Sprengung

Reaktionsfreudige Dämpfung

Für schnelle Trainingseinheiten geeignet

Preis: ab € 160,60

Hoka Speedgoat 6 (1147791) black/neon rose © idealo.at

Robuster Trailrunning-Schuh für anspruchsvolle Strecken: Der Hoka Speedgoat 6 eignet sich ideal für Trainingseinheiten im Gelände. Mit atmungsaktivem Mesh-Obermaterial, neutraler Ausrichtung und einer Sprengung von 5 mm bietet das Modell Stabilität und Komfort auf unebenem Untergrund. Die rutschfeste Sohle sorgt zudem für sicheren Halt auf verschiedensten Trails.

Highlights:

Herren Trailrunning-Schuh

Atmungsaktives Mesh-Obermaterial

5 mm Sprengung

Neutraler Laufschuh

Rutschfeste Außensohle

Für Training im Gelände geeignet

Preis: ab € 79,97

Fazit: Mit dem richtigen Schuh fit durch die Saison

Ob Sie gerade erst anfangen oder wieder ins Training einsteigen: Ein passender Laufschuh sorgt für Komfort und unterstützt ein gesundes Laufgefühl. Mit dem Preisvergleich auf idealo.at sehen Sie auf einen Blick, welche Händler aktuell die besten Angebote haben – so starten Sie optimal ausgestattet in die neue Laufsaison.

