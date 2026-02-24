Soforthilfe bei Rückenschmerzen? Darum ist die ShaktiMat ein Gamechanger

Verspannter Rücken, stressbedingte Nackenschmerzen oder Muskelkater? Die ShaktiMat ist inzwischen ein beliebtes Entspannungs-Tool mit schneller Wirkung – schon zehn bis zwanzig Minuten können ausreichen, um die Muskulatur zu lockern.

Rückenschmerzen gehören zu den häufigsten Beschwerden im Alltag: Lange Bürozeiten, wenig Bewegung und ständige Anspannung führen oft zu hartnäckigen Verspannungen. Statt sofort zu Schmerzmitteln oder teuren Behandlungen zu greifen, kann beispielsweise die ShaktiMat eine natürliche Methode zur schnellen Selbsthilfe sein. Die Akupressurmatte geht auf traditionelle Techniken zurück und soll den Körper über hunderte Druckpunkte entspannen. Das Ergebnis: weniger Verspannung, bessere Durchblutung und ein spürbar leichteres Körpergefühl.

ShaktiMat: Darum ist das Tool bei Rückenschmerzen so beliebt

Die Idee der ShaktiMat basiert auf der traditionellen chinesischen Medizin: Sie soll durch gezielten Druck auf Akupressurpunkte die Muskulatur lockern, um diese besser zu durchbluten und so zu entspannen. Das soll gleichzeitig das Nervensystem beruhigen. Die kleinen Kunststoffspitzen auf der Matte wirken intensiv, aber nicht schmerzhaft – und lösen häufig schon nach wenigen Minuten tiefe Entspannung aus.

Die ShakiMat gibt es bei Amazon in diversen Farben und als Premium-Version mit durchsichtigen Spitzen. Dank verschiedener Anzahlen an Spitzen stehen drei verschiedene Intensitäten zur Auswahl.

• 6.210 Spitzen

• 75 x 40 cm

• Mit GOTS-zertifizierter Baumwolle gefüllt

• In ethischer Handarbeit gefertigt (laut Hersteller)

ShaktiMat Akupressurmatte (Original, Orange) – für 76,62 Euro bei Amazon* © ShaktiMat



Auch in der Praxis scheint die ShaktiMat zu überzeugen. Viele Nutzerinnen und Nutzer auf Amazon berichten von:

• Entspannung der Rückenmuskulatur,

• besserer Durchblutung und Wärmegefühl im Rücken,

• weniger Stress und innerer Unruhe,

• verbesserter Schlafqualität,

• Linderung von Nacken- und Schulterverspannungen.

Besonders praktisch: Sie können die Matte bequem zu Hause verwenden – auf dem Boden, im Bett oder sogar auf dem Sofa. Für eine gezieltere Anwendung im Nackenbereich oder an den Beinen gibt es die ShaktiMat auch im Set mit einem Akupressurkissen.

ShaktiMat Akupressurmatte + -kissen (Original, Orange) – für 121,00 Euro bei Amazon* © ShaktiMat



Akupressur für den Rücken: So funktioniert die ShaktiMat

Die Matte ist mit hunderten, gleichmäßig verteilten Akupressurspitzen versehen. Legen Sie sich mit dem Rücken, dem Nacken oder auch den Füßen darauf, übt die Matte Druck auf die Haut aus. Dadurch wird die Muskulatur besser durchblutet – Verspannungen lösen sich schneller und das Stresslevel sinkt.

Die vielen Spitzen können sich auf der Haut anfangs ungewohnt oder sogar schmerzhaft anfühlen. Um sich langsam an die Stimulation zu gewöhnen, können Sie mit dünner Kleidung oder einem dünnen Tuch als Schutzschicht beginnen. Mit der Zeit gewöhnt sich die Haut an den Druck, und viele nutzen die Matte danach sogar gern auf nackter Haut.

Für wen eignet sich eine Akupressurmatte?

Die ShaktiMat oder eine Alternative ist ideal für alle, die regelmäßig unter Rückenschmerzen, Nackenverspannungen sowie Stress und innerer Unruhe leiden. Auch Sportlerinnen und Sportler nutzen sie gerne zur Regeneration oder nach intensiven Trainingseinheiten.

Günstigere Alternativen zur ShaktiMat

Mit einem Preis zwischen 70 und 80 Euro ohne Zubehör gehört die ShaktiMat zu den teureren Varianten. Neben der sehr guten Qualität, die Rezensentinnen und Rezensenten bei Amazon attestieren, begründet sich der Preis in den verwendeten Materialien, der Produktvielfalt und der nachhaltigen Produktion. Laut ShaktiMat sind die Matten, Kissen und Co. mit GOTS-zertifizierter Baumwolle gefüllt und werden fair und ethisch in Indien produziert.

Bei Amazon finden sich allerdings auch günstigere Akupressurmatten, teils sogar mit Zubehör.

Wellax Akupressurmatte mit Kissen

• 7.506 Spitzen

• Mit Kissen

• Gefüllt mit Kokosfasern

• Matte: 74 x 44 cm, Kissen: 23 x 32 cm

Wellax Akupressurmatte mit Kissen – für 39,99 Euro bei Amazon* © Wellax



LifeGoods-Akupressurmatte mit Kissen

• 7.992 Spitzen

• Mit Kissen, 2 Massagebällen und Tragetasche

• Gefüllt mit Kokosfasern

• Matte: 60 x 40 cm, Kissen: 37 x 15 cm (Größe L)

LifeGoods Akupressurmatte mit Kissen – für 23,69 Euro bei Amazon* © LifeGoods



Fazit: Darum ist die ShaktiMat bei Rückenschmerzen einen Versuch wert

Klar: Die ShaktiMat ist kein medizinisches Wundermittel – aber für viele ist sie ein echter Gamechanger im Alltag. Wer unter Verspannungen leidet oder nach einer einfachen Methode zur schnellen Entspannung sucht, findet mit der Akupressurmatte eine effektive und natürliche Möglichkeit zur Selbsthilfe. Schon wenige Minuten täglich können reichen, um Rücken und Nacken spürbar zu entlasten. Ausprobieren lohnt sich!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.