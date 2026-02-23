Mega-Deal für zuhause: Diese Multi-Gym Fitnessstation bringt das Studio ins Wohnzimmer

Keine Zeit fürs Fitnessstudio, aber trotzdem ambitionierte Trainingsziele? Homegyms liegen aktuell voll im Trend – und ermöglichen ein effektives Ganzkörpertraining ganz ohne Anfahrt oder Wartezeiten an Geräten.

Besonders sogenannte Multi-Gyms erfreuen sich wachsender Beliebtheit, da sie mehrere Trainingsmöglichkeiten in einem einzigen Gerät kombinieren.

Mit der Dione HG3 Fitnessstation holen Sie sich jetzt eine voll ausgestattete Kraftstation direkt nach Hause – und das aktuell zu einem attraktiven Preis.

Dione HG3 - Fitnessstation - Multi-Gym - Krafstation - Mit 45 kg Gewichte - Erweiterbar auf 100 kg - Homegym © Amazon

Dione HG3 Fitnessstation – Ganzkörpertraining auf kleinem Raum

Die Dione HG3 Multi-Gym ist für alle geeignet, die zuhause gezielt Kraft aufbauen möchten. Dank integriertem Gewichtsstapel von 45 kg lassen sich verschiedene Muskelgruppen effektiv trainieren – von Brust und Rücken über Arme bis hin zu Bauch und Beinen.

Typische Übungen wie Latzug, Butterfly, Bankdrücken oder Beincurls können bequem an einem Gerät durchgeführt werden. So ist ein abwechslungsreiches Training möglich, ohne mehrere Fitnessgeräte anschaffen zu müssen.

Besonders praktisch: Die Station kann bei Bedarf auf bis zu 100 kg erweitert werden und wächst somit mit Ihrem Trainingsfortschritt mit – ideal für alle, die langfristig zuhause trainieren möchten.

Highlights:

• Multi-Gym Fitnessstation für zuhause

• 45 kg Gewichtsstapel inklusive

• Erweiterbar auf bis zu 100 kg

• Für Ganzkörpertraining geeignet

• Platzsparendes Homegym

• Für Einsteiger & Fortgeschrittene

Preis: €449,95 auf Amazon

Studio-Training ohne Mitgliedschaft

Ob Muskelaufbau, Stabilisation oder allgemeine Fitness: Mit einer eigenen Kraftstation lassen sich viele klassische Übungen bequem zuhause durchführen. Gerade für alle, die flexibel trainieren möchten, bietet ein Homegym eine praktische Alternative zum Fitnessstudio.

Fazit

Die Dione HG3 Fitnessstation ist eine kompakte Lösung für effektives Krafttraining zuhause. Durch die Erweiterungsmöglichkeit eignet sich das Multi-Gym sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene – und bringt echtes Studio-Feeling in die eigenen vier Wände.

