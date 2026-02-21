Top-Smart-TVs im Überblick: Modelle mit starker Bildqualität

Der Filmabend steht, das Popcorn auch – aber beim Bild sieht’s eher nach „Matsch statt Marvel“ aus? Muss nicht sein. Wer heute einen neuen Smart-TV kauft, will vor allem eins: gestochen scharfe Bilder, satte Farben und flüssige Bewegungen.

Und bitte ohne sich durch fünfzig Tabs zu klicken, um den besten Preis zu finden. Genau hier kommt der Preisvergleich über idealo.at ins Spiel.

Wir sagen’s, wie’s ist: Ein guter TV ist eine Investition – aber kein Blindkauf. Wer Modelle vorab vergleicht, Preise checkt und auf die richtigen Features achtet, spart bares Geld und bekommt am Ende genau das Bild, das er will. Unser Motto: vergleichen, auswählen, genießen.

Dyon Smart 40 VX-2 (40 Zoll) © idealo.at

Solide Bildqualität zum kleinen Preis: Der Dyon Smart 40 VX-2 ist ein Full-HD-Smart-TV für Streaming und Fernsehen im Alltag – ideal als Zweitgerät oder für kleinere Räume.

Highlights:

40 Zoll LED-Display

Full HD (1.920 × 1.080 Pixel)

VIDAA U Smart-TV-System

3 HDMI-Eingänge

Energieeffizienzklasse: E

Modelljahr: 2023

Preis: ab € 199,00

Salora SMART-TV HD Ready SMART32TV © idealo.at

Kompakter Smart-TV für den Alltag: Der Salora SMART32TV eignet sich für kleinere Räume und punktet mit integriertem Android-System für den direkten Zugriff auf Streaming-Apps.

Highlights:

32 Zoll LED-Display

HD Ready (1.366 × 768 Pixel)

50 Hz Bildwiederholrate

Android Smart-TV-System

3 HDMI-Eingänge

Lautsprechergesamtleistung: 5 Watt

Energieeffizienzklasse: F

Modelljahr: 2026

Preis: ab € 189,00

TCL C7K 55C7K © idealo.at

Starke Ausstattung für Heimkino und Gaming: Der TCL C7K 55C7K kombiniert 4K-Auflösung, 100 Hz und HDMI 2.1 mit moderner Google-TV-Oberfläche – eine interessante Option in der oberen Mittelklasse.

Highlights:

55 Zoll Display

4K Ultra HD (3.840 × 2.160 Pixel)

100 Hz Bildwiederholrate

HDR10-Unterstützung

Google TV

4 HDMI-Eingänge, davon HDMI 2.1

Integrierte Tuner: DVB-S2 HD / DVB-C / DVB-T2

Energieeffizienzklasse: F

Modelljahr: 2025

Preis: ab € 559,0

Xiaomi TV F 43 © idealo.at

Kompakter 4K-Smart-TV mit moderner Ausstattung: Der Xiaomi TV F 43 bietet Ultra-HD-Auflösung, 100 Hz und Fire TV für den direkten Zugriff auf Streaming-Dienste.

Highlights:

43 Zoll LED-Display

4K Ultra HD (3.840 × 2.160 Pixel)

100 Hz Bildwiederholrate

HDR10-Unterstützung

Fire TV Smart-TV-System

3 HDMI-Eingänge

Lautsprechergesamtleistung: 20 Watt

Integrierte Tuner: DVB-S2 HD / DVB-C / DVB-T2

Energieeffizienzklasse: F

Modelljahr: 2025

Preis: ab € 259,0

Unser Mini-Check vor dem Kauf:

• Welche Größe passt ins Wohnzimmer?

• OLED oder QLED – eher dunkle oder helle Umgebung?

• Gaming-Features wie 120 Hz oder HDMI 2.1 wichtig?

• Sound integriert oder Soundbar geplant?

30-Sekunden-Finale vorm Klick auf „Kaufen“:

• Preis auf idealo.at vergleichen

• Energieeffizienzklasse checken

• Wandhalterung kompatibel?

• Lieferkosten beachten

• Garantiebedingungen prüfen

So holen Sie sich nicht nur ein Top-Bild ins Wohnzimmer – sondern auch den besten Preis dazu. Denn wer vergleicht, schaut am Ende einfach besser.

