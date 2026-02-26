DIESE 10 Städtetrips sind die heißesten Tipps zu Ostern 2026

Wir haben die Sehnsuchtsorte für den Frühling. Von mediterranen Perlen bis hin zu exotischen Träumen - wir verraten Ihnen, wo Sie zu Ostern die erste echte Sommerbräune tanken.

Der Winter war lang genug, jetzt ist es Zeit für Vitamin D! Wer die Feiertage im April für eine kurze Flucht aus dem Alltag nutzen will, muss nicht um die halbe Welt fliegen. Europa und Nordafrika locken bereits mit milden Temperaturen und herrlich viel Sonnenschein.

Hier ist unsere ultimative Liste für Ihre Reise-Bucketlist:

1. Barcelona, Spanien

Die katalanische Metropole ist zu Ostern ein absoluter Traum. Während es bei uns noch unbeständig ist, genießen Sie hier bereits den ersten Drink am Strand von Barceloneta oder schlendern bei strahlendem Blau durch den Park Güell.

2. Sevilla, Spanien

Hier ist der Frühling bereits ein kleiner Sommer! Sevilla ist berühmt für die "Semana Santa", die beeindruckenden Osterprozessionen. Die Stadt duftet nach Orangenblüten und die Tapas-Bars sind voller Leben.

3. Venedig, Italien

Ostern in der Lagunenstadt ist magisch. Die Luft ist mild, die Kanäle glitzern und die Touristenmassen des Sommers lassen noch auf sich warten. Perfekt für romantische Gondelfahrten ohne Schweißperlen auf der Stirn.

4. Marrakesch, Marokko

Lust auf 1001 Nacht? Im April klettern die Temperaturen in Marrakesch oft schon über die 25°C-Marke. Die Gärten der Stadt blühen und auf dem Djemaa el Fna erleben Sie Orient pur.

5. Valletta, Malta

Die kleinste Hauptstadt der EU ist ein einziger Sonnenplatz. Mit ihrer reichen Geschichte und dem Blick auf den glitzernden Hafen ist Valletta der perfekte Ort für Geschichts-Fans und Sonnenanbeter gleichermaßen.

6. Lissabon, Portugal

Die Stadt der sieben Hügel empfängt Sie mit einer frischen Atlantikbrise und ganz viel Charme. Fahren Sie mit der legendären gelben Tram und genießen Sie ein Pastéis de Belém in der warmen Nachmittagssonne.

7. Porto, Portugal

Nicht weit entfernt lockt Porto mit seinen bunten Häuserfassaden am Douro. Ein Glas Portwein am Flussufer, während die Sonne hinter den Brücken untergeht - so fühlt sich Urlaub an!

8. Ljubljana, Slowenien

Ein echter Geheimtipp für alle, die es entspannt mögen. Die grüne Hauptstadt Sloweniens lässt sich wunderbar zu Fuß oder mit dem Rad erkunden. "Slow Travel" wird hier großgeschrieben.

9. Amsterdam, Niederlande

Ostern ist Tulpenzeit! Ein Ausflug von Amsterdam zum Keukenhof ist im Frühling Pflicht. Die Stadt selbst blüht auf, die Grachten erstrahlen im neuen Licht und die Straßencafés öffnen ihre Pforten.

10. Palermo, Italien

Sizilien ist im April bereits herrlich warm. Palermo lockt mit einer Mischung aus Chaos, Kultur und dem wohl besten Streetfood Europas. Ein Fest für alle Sinne!

Worauf warten Sie noch? Die Koffer packen sich nicht von alleine!