Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
Wuthering Heights
© YouTube

Historischer Stoff

Robbie und Elordi: Heißer Trailer für neuen Film "Wuthering Heights"

04.09.25, 10:53
Teilen

"Wuthering Heights - Sturmhöhe" spielt auf gleichnamigen Roman von Emily Brontë an 

Die Hollywoodstars Margot Robbie (35) und Jacob Elordi (28) sind im Trailer zu einem neuen Film von "Saltburn"-Regisseurin Emerald Fennell als Liebespaar zu sehen. "Ich kann dir folgen wie ein Hund. Bis ans Ende der Welt", sagt ein langhaariger Elordi in dem Clip zu Robbie. Der Titel des Films "Wuthering Heights - Sturmhöhe" spielt auf den gleichnamigen Roman aus dem Jahr 1847 der englischen Schriftstellerin Emily Brontë an.

Mehr zum Thema

Brontës Geschichte erzählt von zwei Familien im britischen Yorkshire und dem Pflegekind Heathcliff. In dem neuen Trailer reiten die beiden Australier Robbie ("Barbie") und Elordi ("Euphoria") über weite Wiesen und tauschen intensive Blicke aus.

Elordi schon vor Fennells Kamera

Die Regisseurin Fennell hatte 2023 mit dem Thriller "Saltburn" und seinen körperlichen Szenen Aufsehen erregt. Auch der Clip zu ihrem neuen Film zeigt Nahaufnahmen von Händen, die über Teig und durch Eigelb gleiten, von schwitzenden Körpern, sowie Fingern in Mündern und auch in einem Fisch. Zu dem farbintensiven Clip läuft ein Lied der Sängerin Charli XCX.

Zusammenarbeit

Elordi hatte bereits für "Saltburn" vor Fennells Kamera gestanden, Robbie hatte zuvor mit ihrer eigenen Produktionsfirma Filme der britischen Drehbuchautorin mitproduziert. "Wuthering Heights - Sturmhöhe" des Studios Warner Bros. soll am Valentinstag 2026 in die Kinos kommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden