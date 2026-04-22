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Manfred Schmid
© GEPA

Nach zwei Jahren

Ende verkündet: Manfred Schmid verlässt Hartberg

22.04.26, 18:13
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Nach einer zuletzt schwierigen Phase, bei der sich Manfred Schmid mehrfach unzufrieden äußerte, kommt nun der Hammer: Der Trainer wird Hartberg im Sommer verlassen.

Das verkündete Schmid persönlich im Sky-Interview vor der Partie gegen Rapid in Wien. Auch die Verantwortlichen des TSV wurden bereits informiert.

Der 55-Jährige bedankte sich bei Erich Korherr und Brigitte Annerl, sieht den Schritt aber als notwendig. Schmid möchte, dass die Spieler über seine Zukunft Bescheid wissen und dementsprechend ihre eigene planen können. Er sieht den Prozess bei Hartberg als abgeschlossen.

Experte Andreas Herzog zweifelte das angesprochene gute Verhältnis zwischen Schmid und dem Verein allerdings an, aufgrund der Art des Interviews und des Zeitpunkts der Verkündung, nämlich direkt vor einem Spiel.

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