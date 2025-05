Comeback des Jahres: Palfrader und Ofczarek kehren zurück nach "Braunschlag"!

Fortsetzung der Kult-Serie nach über zehn Jahren - der legendäre Cast von einst ist wieder mit dabei

Die Kult-Serie "Braunschlag" bekommt nach über zehn Jahren eine 2. Staffel. Dass Ideen dazu gewälzt wurden, war bereits seit mehreren Monaten bekannt. Am Mittwoch hat der ORF in einer Aussendung nun endgültig grünes Licht für das Comeback von Robert Palfrader als Bürgermeister Gerri Tschach und Nicholas Ofczarek als Discobetreiber Richard Pfeisinger gegeben. Die Dreharbeiten für "Braunschlag 1986" sollen Mitte Juni starten. Die Ausstrahlung erfolgt 2026 auf ORF 1.

Als Regisseur und Drehbuchautor ist erneut David Schalko an Bord. Er bezeichnet "Braunschlag 1986" als "Reise ins Zurück, um vielleicht die Gegenwart besser zu verstehen". "Ich wollte nie eine Fortsetzung drehen, weil 'Braunschlag' für mich eine auserzählte Geschichte war. Da habe ich mich geirrt. Vielleicht muss man sie alle 14 Jahre neu erzählen. Vielleicht sind die Intervalle der Halbwertszeit genau die richtigen.", wurde er zitiert.

In der 1. Staffel hatte Palfrader als Bürgermeister Tschach gemeinsam mit Ofczarek als Discobetreiber Pfeisinger eine Marienerscheinung erfunden, um der fiktiven Gemeinde im Waldviertel aus den roten Zahlen zu verhelfen. Am Ende zwang radioaktive Strahlung zur Flucht. Diese dürfte mittlerweile so weit abgesunken sein, dass der Ort wieder besiedelt werden könnte.

Neben Palfrader und Ofczarek sind u.a. auch Maria Hofstätter, Nina Proll, Manuel Rubey, Thomas Stipsits und Stefanie Reinsperger wieder mit dabei. Als Neuzugang wurde Nora Waldstätten verkündet. Die Produktion übernimmt Superfilm in Koproduktion mit dem ORF. "'Braunschlag' ist längst Kult und steht für außergewöhnliche österreichische TV-Unterhaltung", freute sich ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz über die baldige Rückkehr in die verstrahlte Gemeinde.