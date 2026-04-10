Trump droht Mullahs: "Das sollten sie besser nicht tun"

US-Präsident warnt Teheran vor Gebühren in Straße von Hormuz

US-Präsident Donald Trump fordert vom Iran eine gebührenfreie Durchfahrt von Schiffen durch die für den weltweiten Handel mit Erdöl wichtige Straße von Hormuz. Der Republikaner schrieb auf seiner Plattform Truth Social, es gebe Berichte, wonach das Land Gebühren von Tankern für die Durchfahrt verlange. Er warnte: Das sollten sie besser nicht tun und falls sie es tun, sollten sie besser "jetzt damit aufhören!".

Zugleich kündigte Trump an, dass sehr schnell wieder Öl fließen werde. Dies werde "mit oder ohne die Hilfe des Iran" geschehen, warnt er, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Als Reaktion auf die US-israelischen Angriffe hatte der Iran die Straße von Hormuz Anfang März blockiert. Der Transport von Öl- und Flüssiggas aus dem Persischen Golf durch die Meerenge war damit praktisch nicht mehr möglich, die Weltmarktpreise stiegen rasant an.

Trump sagt, der Iran agiere "unredlich"

Nach gut fünf Wochen Krieg einigten sich der Iran und die USA zuletzt auf eine zweiwöchige Waffenruhe sowie auf die Öffnung der Straße von Hormuz. Teheran brachte jedoch Gebühren für die Passage der Meerenge ins Spiel. Damit hält sich der Iran nach Ansicht Trump nicht an die Abmachungen. Teheran leiste mit Blick auf Öltransporte durch die Meerenge "sehr schlechte Arbeit", die man auch als "unredlich" bezeichnen könne, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social weiter: "Das ist nicht die Vereinbarung, die wir getroffen haben!"

Ab heute soll es in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran geben. Ziel ist eine dauerhafte Beendigung des Kriegs. Zu den schwierigen Themen dürfte bei den Gesprächen auch der Streit um die Öffnung der Straße von Hormuz zählen.